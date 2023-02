ASSOCIATION : Sèm’ Ta Route présente sa nouvelle directrice, Laïla Freedom Agnès | FAXINFO

L’association Sèm’ Ta Route de Quartier d’Orléans organisait en ce début du mois de février 2023 une première réunion d’échanges avec les habitants afin d’entendre les besoins ressentis par la population du quartier.

C’est dans le local du centre social de Quartier d’Orléans que l’équipe de Sèm’ Ta Route constituée de Marie-Claire d’Alexis, animatrice et médiatrice, Marie-Chantal Monperousse, aide administratrice, et Suzy Larmony, assistante de direction, a profité de l’occasion pour présenter à l’assemblée d’une douzaine de personnes la nouvelle directrice du centre social, Laïla Freedom Agnès, qui succède à Aline Freedom. L’objectif d’une telle rencontre, outre le fait d’instaurer un contact direct entre les représentants de l’association et les habitants de Quartier d’Orléans, était de rappeler à la population que le travail du centre social est d’œuvrer pour les gens mais aussi, et surtout, avec eux. Grâce à la participation active des habitants au fait des besoins de chacun et forts de leurs compétences, l’association Sèm Ta Route entend élargir le périmètre de ses actions axées sur la parentalité et organiser des activités en concordance avec les aspirations de la population.

En haut de la liste des doléances exprimées par les habitants, la création d’une clinique ouverte 24/7, avec, au sein de l’équipe, du personnel formé aux premiers soins vivant à QO. Autre manque signalé par l’assemblée, la mobilité : les bus restent généralement sur la route principale sans desservir les rues adjacentes, avec des horaires aléatoires et des zones d’attente sans protection du soleil et de la pluie. Une bibliothèque, un espace dédié aux arts, un service de quartier pour les séniors, l’installation de bancs publics et de luminaires extérieurs figurent également sur la liste des besoins de la population.

Tout comme une piscine afin de pallier au nombre de jeunes qui ne savent pas nager, d’une salle d’ordinateurs à disposition pour faciliter les démarches en ligne des adultes et les devoirs des enfants, des jardins partagés pour transmettre à la nouvelle génération les bases de l’agriculture et l’autoproduction alimentaire, primordiale sur un territoire insulaire. Sèm Ta Route a déjà développé ce volet avec deux jardins partagés qu’elle entretient avec les enfants du quartier. D’autres réunions de ce type se reproduiront, en invitant aussi la Semsamar et Jimmy Gumbs, représentant du conseil de Quartier d’Orléans. Sèm’ Ta Route lance aussi un appel à la population à partager leurs idées sur un nouveau nom (ainsi qu’un nouveau logo) pour l’association. _Vx

