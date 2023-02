CARNET NOIR / Décès de Frédéric Erb : les condoléances de la CCISM | FAXINFO

La Présidente de la CCISM, Mme Angèle DORMOY, les membres de l’Assemblée Générale de la CCISM et les membres du personnel de la CCISM présentent leurs profondes condoléances à l’épouse, aux enfants et à la famille de M. Frédéric ERB, disparu le 17 février 2023.

Fred a accompli une carrière d’entrepreneur remarquable dans le secteur de l’horlogerie, de la bijouterie et du luxe, à la tête d’une entreprise familiale qu’il reçut de son père, Guy ERB, et dont il organisait la transmission à ses enfants.

Très engagé dans le rayonnement de Marigot et de Saint-Martin tout entier, il fut membre fondateur de nombreuses associations et fédérations de commerçants ; il fut aussi délégué consulaire puis Elu de la CCI de Basse-Terre à Saint-Martin dès 2002 et pris part à la création de la CCISM en 2009 dont il fut membre du Bureau puis Vice-Président jusqu’en 2021.

Mémoire de l’essor touristique et économique de Marigot, Fred connut les époques de forte croissance mais aussi des temps plus fragiles, avec toujours le même enthousiasme, la même envie de préserver son art et le même attachement à son quartier commerçant, celui de la Marina Port La Royale.

Ses entreprises se sont développées à Saint-Martin, Sint Maarten et Saint Barthélemy. Fidèle dans les relations professionnelles, il a su garder près de lui ses équipes, dans les bons comme dans les mauvaises périodes pour les affaires.

Avec son épouse et ses enfants, il perpétua une certaine tradition du luxe à la française, du travail de précision et de qualité pour une clientèle exigeante et connaisseuse. Ses « doigts d’or » ont créé ou réparé de nombreuses parures et bijoux portés dans le monde entier.

Que cet héritage vive longtemps en nous et pour les générations futures.

Fred était aussi un citoyen engagé pour son pays et pour son île. Visionnaire dans ses idées et discret dans le paysage politique local, il a beaucoup contribué à façonner le Saint-Martin d’aujourd’hui.

Qu’il reçoive notre reconnaissance pour toutes ses années d’engagement.

Nous perdons un confrère talentueux ; nous perdons un ami très cher.

