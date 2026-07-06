CULTURE: A coloring book about the culture of Saint-Martin | FAXINFO

La Soualiwomen Cultural Association (SKA) and the association Seafood invitent le public à découvrir SoualiColor, un nouveau livre d’activités destiné aux plus jeunes, dimanche 5 juillet de 9h à 12h à l’Amuseum Naturalis, à Quartier d’Orléans.

Free and open to all, ce lancement prendra des airs de fête avec une cultural treasure hunt and atelier de coloriage. Chaque participant repartira avec un exemplaire gratuit du livre. Conçu pour les enfants qui apprennent à lire et à écrire, SoualiColor met à l’honneur les traditions de Saint-Martin à travers des dessins à colorier et des mots à écrire en anglais, français, espagnol et néerlandais. Musique, Carnaval, agriculture, gastronomie ou encore vêtements traditionnels : autant de thèmes qui permettent de découvrir notre patrimoine tout en s’amusant. Réalisé avec le soutien du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), ce livre sera également distribué gratuitement dans les écoles de Saint-Martin. _Vx

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/culture-un-livre-pour-colorier-la-culture-de-saint-martin/