EDUCATION: A new “reading plan” to improve French proficiency in primary school | FAXINFO

Mercredi 24 juin, le préfet, la vice-rectrice par intérim, les enseignants de la petite section au CE2 et les membres de l’encadrement pédagogique des îles du Nord étaient réunis au lycée professionnel Daniella Jeffry pour le lancement du nouveau « plan lecture 2026-2030 » de l’Éducation nationale. L’objectif : adapter l’apprentissage de la lecture et de la langue française aux réalités plurilingues du territoire.

Déjà expérimenté depuis plus de deux ans à Mayotte et en Guyane, où il a permis une amélioration concrète du niveau de français des élèves, ce programme sera déployé dès la rentrée de septembre dans les Îles du Nord, notamment grâce à deux nouveaux manuels destinés aux classes de CP et de CE1.

« On ne peut pas enseigner la lecture ici comme on l’enseigne en France hexagonale », explique Fanny Giausseran, vice-rectrice par intérim. Dans un territoire où les enfants ont souvent pour langue maternelle l’anglais saint-martinois, le créole ou encore l’espagnol, les méthodes d’apprentissage doivent être adaptées et les enseignants formés. « Plus c’est clair pour l’enseignant, mieux ce sera pour les élèves », souligne Isabelle Goubier, formatrice venue de Paris et créatrice de l’un des manuels bientôt utilisés dans les classes.

80% d’élèves avec des difficultés de lecture en CM2

Les chiffres illustrent l’ampleur du défi. En 2024, en France hexagonale, près de 30% des élèves de CM2 présentaient des difficultés de lecture et de compréhension d’un texte simple. Dans l’académie dont dépend Saint-Martin, ce taux atteindrait environ 80% d’après la vice-rectrice par intérim.

Le dispositif prévoit également de valoriser et reconnaître le bilinguisme des élèves dès les premières années de scolarité. La formation s’est terminée lundi 29 juin, après avoir couvert l’apprentissage à chaque niveau du premier cycle, et se poursuivra par visioconférences à la rentrée pour les questions pratiques des enseignants, notamment sur les nouveaux manuels. _DR

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/education-un-nouveau-plan-lecture-pour-ameliorer-la-maitrise-du-francais-en-primaire/