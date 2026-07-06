ENVIRONMENT / Water quality: Fishing prohibited at the Fish Pond | FAXINFO

À la suite d’analyses réalisées sur des prélèvements effectués dans l’Étang aux Poissons, à Quartier d’Orléans, les autorités ont constaté un dépassement des seuils de conformité réglementaires.

Ces contrôles s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de surveillance destinée à garantir la sécurité sanitaire des milieux aquatiques et à prévenir tout risque pour la santé humaine et animale. Dans l’attente des résultats des prochaines analyses, plusieurs mesures de précaution doivent être appliquées. Il est notamment rappelé que la pêche est interdite dans l’étang. Les autorités recommandent également de ne pas consommer l’eau ni de l’utiliser pour l’alimentation ou l’abreuvement des animaux, et d’éviter tout contact direct avec celle-ci, notamment pour les activités de baignade ou les jeux d’enfants. Ces consignes s’appliquent immédiatement, jusqu’à nouvel ordre.

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/environnement-qualite-de-leau-la-peche-interdite-a-letang-aux-poissons/