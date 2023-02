FAIT DIVERS : Un individu dangereux interpellé par la Police Territoriale après avoir agressé une employée de la COM | FAXINFO

Les forces de police de Sint Maarten (KPSM) et plusieurs agences non gouvernementales (ONG) enquêtent actuellement sur un incident au cours duquel une grande quantité d’huile a fui d’un conteneur placé sur le banc de sable situé en face de l’Auditorium à Philipsburg. Le ministère de l’Environnement ainsi que plusieurs associations locales ont réussi à contenir ce déversement et à empêcher qu’il ne se propage et contamine l’étang. Depuis le début de la semaine, divers membres de ces associations mènent une enquête pour savoir qui et pourquoi le conteneur a été placé sur le banc de sable et par quelle […]

