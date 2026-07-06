Nicole Noilhetas takes over as vice-rector. | FAXINFO

Nicole Noilhetas a été nommée vice-rectrice, cheffe des services de l’Éducation nationale de Saint-Martin et Saint-Barthélemy à compter du 1er juillet 2026. Actuellement directrice académique adjointe en Nouvelle-Calédonie, elle succèdera à Fanny Giausseran. Forte d’une carrière marquée par des fonctions d’inspection, de direction académique et de pilotage des politiques éducatives en métropole comme en outre-mer, elle dispose d’une solide expérience dans l’accompagnement des établissements, la gestion des ressources humaines et la lutte contre le décrochage scolaire. Elle aura pour mission d’accompagner les nombreux enjeux éducatifs des Îles du Nord.

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/nicole-noilhetas-prend-la-tete-du-vice-rectorat/