Présentation des appels à projets aux associations | FAXINFO

Le mardi 14 février dernier, les services de l’État et de la Collectivité ont invité les associations du territoire à assister à une présentation détaillée des appels à projets afin de les informer des dispositifs existants et des modalités d’accès.

Suite à un webinaire organisé par la Collectivité le 9 septembre 2022 qui avait pour but d’aider les associations dans leur processus de demande de subvention, les services concernés rassemblant l’État et la COM ont décidé de rencontrer les représentants du tissu associatif avec cette volonté de leur présenter en détails tous les appels à projets proposés. Les intervenants se sont succédés devant la salle comble pour exposer chaque appel à projets disponible dans le domaine de la Politique de la Ville et du droit commun, des subventions de la Collectivité, de l’Agence Régionale de Santé (ARS), de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), de la Direction des affaires culturelles (DAC) et de la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES). L’obtention d’une subvention peut parfois s’avérer complexe au vu de la charge administrative mais surtout de la méconnaissance du catalogue disponible. Ce dernier point a été particulièrement mis en lumière par le préfet Vincent Berton, soucieux que le secteur associatif saint-martinois puisse avoir pleinement conscience des dispositifs existants afin de leur permettre de développer leur activité : « il n’y pas de chasse gardée, n’hésitez pas à être ambitieux ». Très impliqué lors de la rencontre, l’homme politique n’a pas manqué d’intervenir à plusieurs reprises afin de répondre aux questions du public. Chaque intervenant a souligné l’importance de fournir un projet innovant en appelant les associations à se montrer créatives. La nécessité de proposer un dossier dûment rempli fut également présentée, ce dernier représentant le premier contact entre l’institution et l’association. Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité, a pour sa part insisté sur la création d’emploi et la cohésion sociale en privilégiant des actions dans tous les quartiers. Quant à Harry Christophe, vice-recteur, il a mis l’accent sur le fait de « soutenir l’ambition des familles ». Concernant la présentation en elle-même, les différents appels à projets touchent la jeunesse, les addictions, la sécurité routière, l’insertion, la solidarité, la culture et le sport. Quelques constats ont été soulevés lors de la présentation : les demandes de services civiques ne sont pas suffisamment effectuées par les associations, tout comme les projets d’insertion des jeunes de Sandy Ground qui bénéficie du label Cité Éducative et du budget d’un million d’euros chaque année. _Vx

Détails des appels à projets de droit commun et politique de la ville

Contrat de ville

Cible : les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville à savoir Quartier d’Orléans et Sandy Ground

3 piliers nationaux : cohésion sociale, amélioration du cadre de vie, emploi et développement économique

3 axes transversaux : jeunesse, lutte contre les discriminations, égalité hommes-femmes

Modalités de dépôt : du 24 janvier 2023 au 1er mars 2023 sur la plateforme https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/

Contacts : Préfecture – veronique.coursil@aint-barth-saintmartin.gouv.fr Collectivité – contratdeville@com-saint-martin.fr

Programme de réussite éducative

Cible : enfants et jeunes du 1er et 2nd degrés (dès la maternelle jusqu’à 18 ans) résidant dans les quartiers prioritaires ou en REP.

Proposer des parcours coordonnés et individualités autour de la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire et l’absentéisme, le soutien à la parentalité, la prise en charge des difficultés liées à la santé physique et mentale.

Modalités de fonctionnement : lancement avril-mai 2023

Contact : lucile.maaroufi@ac-guadeloupe.fr

Cité Éducative

Cible : habitants de Sandy Ground de 0 à 25 ans et leurs parents.

Axes : conforter le rôle de l’école afin de réduire l’absentéisme, l’illettrisme, le décochage scolaire, développer l’ambition scolaire; promouvoir la continuité éducative en renforçant l’offre périscolaire, développer l’accès à la culture, le soutien à la parentalité: ouvrir le champ des possibles grâce au soutien de l’insertion professionnelle et sociale, ainsi que les innovations en lien avec le numérique.

Période de dépôt : printemps 2023

Contact : africa@ac-guadeloupe.fr

Campagne de subvention de la Collectivité

Période : d’octobre à novembre de l’année n-1 (période qui sera avancée pour permettre le versement de la subvention plus tôt)

Thématiques : sport, jeunesse, culture, social, petite enfance, formation professionnelle, environnement, économique.

Modalités de dépôt : dossier (formulaire et pièces) peut être transmis par mail, voie postale ou remis au service

Contacts : vieassociative@com-saint-martin.fr

Annexe du bord de mer, 22 rue de la liberté

05 90 29 59 26

Fonds interministériel de la prévention de la délinquance – FIPD

Période : appel à projet en mars 2023

Thématique : prévention de la délinquance

Dotation 2022 : 40.000€

Modalités de dépôt : dossier à transmettre par mail, voie postale ou remis au service (cabinet du préfet)

Contact : cabinet-prefet@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

Préfecture : 23, rue de Spring à Marigot

Plan départemental d’actions de sécurité routière- PDASR

Période : appel à projet en mars 2023

Thématique : sécurité routière

Dotation 2022 : 10.000€

Modalités de dépôt : dossier à transmettre par mail, voie postale ou remis au service (cabinet du préfet)

Contact : cabinet-prefet@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

Préfecture : 23, rue de Spring à Marigot

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives MILDECA

Période : appel à projet en mars 2023

Thématique : conduites addictives (stupéfiants, drogues, écrans, jeu)

Dotation 2022 : 15.000€

Modalités de dépôt : dossier à transmettre par mail, voie postale ou remis au service (cabinet du préfet)

Contact : cabinet-prefet@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

Préfecture : 23, rue de Spring à Marigot

Agence Régionale de Santé (ARS)

Pour consulter les appels à projets (Région Guadeloupe) :

https://www.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature-nationale

Les appels à projets de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités DEETS

Actions de soutien à la solidarité pour la population vulnérable : aide alimentaire, stratégie pauvreté, protection juridique des majeurs, protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables, aide sociale aux personnes âgées.

Les appels à projets s’adressent aux personnes morales à but non lucratif : associations, partenaires sociaux, fondations, établissements publics, etc

Les personnes morales doivent être habilitées pour la mise en œuvre de l’aide alimentaire.

AAP dans le cadre de la stratégie pauvreté (diffusion au cours du 2ème trimestre)

Objectifs : soutenir la mise en place de projets qui concernent les actions de lutte contre la pauvreté, professionnaliser et structure les équipes dédiées aux actions maintenues, favoriser l’émergence de nouveaux projets, renforcer les partenaires locaux

10.000.000€

Premier semestre 2023

Contact : deets-971populations-vulnérable@deets.gouv.fr

Tiers Lieux

Développement d’espaces capables d’accueillir des apprenants ainsi que des établissements de formation souhaitant accéder en proximité à des ressources et équipements pédagogiques mutualismes.

L’émergence d’espaces de rencontre et de partage entre les acteurs de compétence qui souhaitent contribuer à la construction d’un modèle de formation répondant mieux aux caractéristiques des apprenants

Mars 2023

Contact : DEETS pôle économie

05 90 29 59 09 / 01

971.ut.saint-barth-saint-martin@deets.gouv.fr

Insertion par l’activité économique

Augmentation du nombre de facilitateurs et coordinateurs

Objectifs : accompagner la mise en oeuvre des clauses sociales d’insertion, créer des postes de coordinateurs

Structures éligibles : associations, collectivités territoriales

Montant de l’aide : 70% de l’ETP

Les appels à projets de la Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Aides pour la création et l’aide culturelle (disponibles tout au long de l’année) :

Spectacle vivant pour les artistes ou équipes artistiques, spectacle vivant (théâtre, musique, danse, cirque), plasticien (deux dispositifs différents jusqu’au 2 mars 2023, aide individuelle ou aide à l’installation d’atelier afin d’acheter du matériel)

Fonds d’encouragement aux actions culturelles (transport à l’étranger, mobilité)

Éducation aux médias et à l’information

Fonds d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs

Action culturelle et langues françaises lutte contre l’illettrisme

Appel à projets spécifiques : vacances culturelles et été culturel (actions proposées aux jeunes qui ne partent pas en vacances), pour donner vie aux lieux patrimoniaux

Olympiade culturelle dans le cadre des JO Paris 2024 (partenariat Ministère de la Culture et DRAJES)

Aide aux festivals (spectacle vivant et arts visuels) jusqu’au 15 mars 2023

Lien : https://www.culture.gouv.fr/démarches-en-ligne/par-type-de-demarche/appels-a-projets-candidatures

Contact : dac971.polect@culture.gouv.fr

Les appels à projets de la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES)

FDVA : Fonds pour le développement de la vie associative

125.238€

À partir de ce 16 février 2023 (commission 16 mai 2023)

FEBECS : fonds d’échanges à but éducatif, culturel et sportif

Dispositif piloté par la préfecture à hauteur de 70.000€

CERFA 12156*06

Année civile : du 1er janvier 31 décembre

Agence Nationale du Sport (ANS) – agence territoriale pour les associations affiliées

Agence Nationale du Sport – agence nationale pour les projets plus ambitieux

Contact : marc.fabre@ac-guadeloupe.fr

