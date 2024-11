GEBE puts engine 19 back into operation

Cay Bay – NV GEBE has announced putting back engine 19 into operation via their Facebook page on Saturday November 2nd, 2024 as follows:

“๐๐• ๐†๐„๐๐„ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ฅ๐ž๐š๐ฌ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐š๐ง๐ง๐จ๐ฎ๐ง๐œ๐ž ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐„๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž ๐Ÿ๐Ÿ— ๐ข๐ฌ ๐›๐š๐œ๐ค ๐ข๐ง ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง! After a period of downtime to resolve a crankshaft issue, ๐ž๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž ๐Ÿ๐Ÿ— ๐ข๐ฌ ๐ง๐จ๐ฐ ๐Ÿ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐ฒ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ž๐ ๐š๐ง๐ ๐จ๐ง๐œ๐ž ๐š๐ ๐š๐ข๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐ŸŽ.๐Ÿ“๐Œ๐– ๐จ๐Ÿ ๐ฉ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐ญ๐จ ๐ ๐ซ๐ข๐, reinforcing our commitment to delivering stable energy to the community of St. Maarten.

We extend our deepest thanks to the entire NV GEBE team for their months of unwavering dedication, and ๐š ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐ž๐œ๐ข๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐จ ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ญ๐š๐ฅ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐œ๐ก๐š๐ง๐ข๐œ๐ฌ, who managed the complex crankshaft repairs and maintenance with remarkable skills.

This achievement reflects the resilience and hard work of our dedicated team, whose efforts have made it possible for Engine 19 to return to our fleet. We are incredibly grateful to each team member for their commitment to excellence.

To celebrate this milestone, we share with you photos of our hardworking mechanics and a video of Engine 19. Thank you for your continued trust and support as we work to power the future of St. Maarten”

Source: GEBE Facebook post