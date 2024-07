ASSOCIATION – EDUCATION / VEISS: distribution of books and writing competitions | FAXINFO

À l’occasion du mois mondial du vitiligo, l’association locale Vitiligo Educate Inspire & Support SXM (VEISS) a réalisé un don de livres et un concours d’essai en collaboration avec la médiathèque de Concordia.

Initié par l’association V.E.I.S.S., l’évènement a débuté le 17 juin dernier par une présentation interactive et une discussion ouverte sur la définition du vitiligo entre les élèves et Gerline Isaac (fondatrice de V.E.I.S.S.), Jacqueline Vrolijk (présidente) et Stephanie Ward (trésorière). Dans l’assemblée, 120 élèves issus de classes bilingues de deux écoles, Marie-Amélie Leydet (CM2) et Émile Choisy (CM2), et le collège Mont des Accords (5ème). Lors de cette manifestation prônant la tolérance, la confiance en soi et la solidarité, 33 livres dédicacés ont été remis dans le but de sensibiliser et éduquer les élèves sur le vitiligo, maladie cutanée auto-immune chronique. En seconde partie de matinée, le concours de rédaction (500 mots maximum) fut lancé à destination de 5 élèves de chaque école, avec pour thème l’inspiration. Les écrivains en herbe se sont donc retrouvés ce 28 juin pour composer leur essai, en présence de Dominique Démocrite Louisy, 3ème VP de la COM, Valérie Damaseau, Présidente de la Commission de la culture, et Line Helissey, responsable de la section jeunesse de la bibliothèque. Les membres du jury, Marie-Jocelyne Arnell, animatrice d’apprentissage de l’Éducation Nationale, Joy Carty, agente du service jeunesse de la COM, et Gerline Isaac, ont dû départager les essais prometteurs… _Vx

Conformément au programme d’initiative scolaire V.E.I.S.S, l’école gagnante, le collège Mont des Accords, fut encouragée à utiliser le don de 500€ pour aider les élèves à promouvoir la sensibilisation au vitiligo, à favoriser l’estime de soi et à lutter contre la stigmatisation et le harcèlement. Les lauréats ont reçu des certificats de participation de l’association V.E.I.S.S, des prix de Soualiga Slangs et de la médiathèque.

Les gagnants du concours de rédaction V.E.I.S.S.

1er prix : Laycha MEJIA ESCANO

6ème année Collège Mont des Accords

Professeure de français : Sophia ANDREW

Professeure bibliothécaire : Ange-Marie VENTHOU-DUMAINE

2ème prix : Naomie FLEMING

5ème année École Émile Choisy

Professeurs : Jocelyne FAZER & David FARLOT

3ème prix : Taïna EUGÈNE

6ème année Collège Mont des Accords

Professeur ede français : Sophia ANDREW

Professeure bibliothécaire : Ange-Marie VENTHOU-DUMAINE

Voici le magnifique texte rédigé par Laycha Mejia Escano, gagnante du concours de rédaction et élève au collège Mont des Accords :

Vitiligo is a condition that can change anybody’s life at any time but you need to stand tall, be strong and confident because you are unique, beautiful and loved. You are special, it is good to be different, do not feel embarrassed for the way that you look, embrace it, and don’t let people bring you down. Love your skin, Feel good in your skin, live your life like you want it to be, never change your life because of people’s judgements.

Think about it, would you like to be judged because you have vitiligo or look different ? Don’t judge people who are different, because we all are different!

Use these positive affirmations to help you feel better when you feel down;

I am UNIQUE!

I am BEAUTIFUL!

I love my SKIN!

I love being DIFFERENT!

I am not embarrassed of my SKIN! I have Vitiligo and I love who I AM! I love ME!

I do not see Color, I see Love!

Translation :

Le vitiligo est une maladie qui peut changer la vie de n’importe qui à tout moment, mais tu dois relever la tête, être fort et confiant parce que tu es unique, beau et aimé. Tu es spécial, c’est bien d’être différent, ne te sens pas gêné par ton apparence, accepte-la et ne laisse pas les gens te rabaisser. Aime ta peau, sens-toi bien dans ta peau, vis ta vie comme tu le souhaites, ne change jamais ta vie à cause des jugements des gens.

Penses-y, aimerais-tu être jugé parce que tu souffres de vitiligo ou parce que tu as l’air différent ?

Ne juge pas les gens qui sont différents, car nous sommes tous différents !

Utilise ces affirmations positives pour t’aider à te sentir mieux lorsque tu te sens déprimé ;

Je suis unique !

Je suis beau !

J’aime ma PEAU !

J’aime être DIFFÉRENT !

Je n’ai pas honte de ma PEAU ! J’ai du Vitiligo et j’aime qui JE SUIS ! Je m’aime !

Je ne vois pas la Couleur, je vois l’Amour !

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/association-education-v-e-i-s-s-distribution-de-libres-et-concours-de-redaction/