COASTAL WALKING: Sports initiation this Saturday at Petite Plage | FAXINFO

L’association Friendly Longe-Côte propose une séance gratuite d’initiation au longe-côte samedi 4 juillet à 9h30 sur la Petite Plage, à Grand-Case. Ouverte à toute personne âgée de plus de 15 ans, cette découverte est limitée à 20 participants afin de garantir un encadrement de qualité.

Parrainé par Thomas Wallyn, inventeur du longe-côte en 2005 à Dunkerque, le club organise des séances dirigées par un coach fédéral. Cette discipline consiste à marcher en mer avec une hauteur d’eau atteignant le diaphragme, en adoptant une légère inclinaison vers l’avant et en s’aidant d’une pagaie pour faciliter la propulsion et l’équilibre. Selon le niveau de pratique, différents équipements, comme des plaquettes, des pagaies adaptées ou des longe-up, peuvent également être utilisés. Nul besoin de savoir nager pour s’essayer à la discipline.

Les participants sont invités à venir munis de chaussures d’eau ou de vieilles baskets. Une occasion de découvrir une activité physique accessible, alliant renforcement musculaire, endurance et plaisir de pratiquer en pleine mer. _Vx

Inscriptions via WhatsApp au 06 90 54 06 06

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/longe-cote-initiation-sportive-ce-samedi-a-petite-plage/