Coral reefs: Creation of the local IFRECOR committee | FAXINFO

Rattaché jusqu’à ce jour au comité local de Guadeloupe et à son programme d’actions, Saint-Martin se dote de son propre comité local IFRECOR, poursuivant son autonomisation dans le domaine de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité.

Les récifs coralliens, herbiers et mangroves représentent les écosystèmes les plus riches et les plus productifs de la planète avec les forêts tropicales. L’objectif principal de l’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) est de promouvoir sur le plan local, national et international la protection et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés dans les collectivités d’outre-mer. Pour répondre à cet objectif, le comité national met en œuvre un programme sur 5 ans qui s’articule autour de plans d’actions établis par chaque comité local. Ce mercredi 23 juillet a eu lieu la première réunion du comité local de Saint-Martin afin d’installer l’IFRECOR sur le territoire, de fédérer les différents acteurs locaux pour préserver les coraux, mangroves et herbiers et d’acter un plan d’actions qui sera construit au second semestre 2024. Au cœur de ce nouveau comité, l’État représenté par le préfet délégué Vincent Berton et la DEAL, la Collectivité de Saint-Martin, la Réserve naturelle et le Conservatoire du Littoral, l’OFB, les associations de protection de l’environnement, socio-professionnels et usagers de la mer, sans oublier des scientifiques spécialisés dans la préservation des récifs coralliens dont Amandine Vaslet, animatrice régionale IFRECOR – Réseau Récifs Antilles françaises. Deux phénomènes majeurs de blanchissement des coraux consécutifs en 2023 et 2024 ont impactés l’état de santé des récifs coralliens déjà dégradés de 50% en 2020. Un état de santé et de suivi des 8 stations coraliennes (Rocher Créole, Basse espagnole, Fish Pot, Chicot, Caye Verte, Galion, Pinel et Rocher Pélican) et 4 stations d’herbiers sous-marins fait partie, entre autres, du plan d’actions. La réunion théorique a tourné à la pratique avec une sortie en mer sur un des bateaux de Captain Jo pour un tour des récifs coralliens autour du Rocher Créole. _Vx

Infos : https://ifrecor.fr

