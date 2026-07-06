COURT: Exasperated, he shoots his neighbors’ pit bulls with a shotgun | FAXINFO

Vendredi 19 juin, le tribunal de Saint-Martin a condamné un homme d’une cinquantaine d’années à six mois d’emprisonnement avec sursis pour détention non autorisée d’arme à feu et pour « sévices graves et actes de cruauté » sur deux chiens appartenant à ses voisines, également membres de sa famille.

Les faits se sont déroulés en mai à Colombier, sur un terrain familial partagé entre plusieurs proches. Selon le prévenu, alors qu’il s’apprêtait à déposer sa fille de trois ans chez sa mère, l’un des pitbulls de sa cousine leur aurait sauté dessus « pour les mordre ». Quelques heures plus tard, de retour chez lui, il s’empare d’un fusil à pompe et tire sur le chien alors attaché dans le jardin. L’animal est tué sur le coup. Alerté par la détonation, un second chien sort de la maison. Le mis en cause lui tire alors dans les pattes, le blessant. L’animal sera finalement soigné.

L’affaire s’inscrit dans un contexte de tensions familiales liées à l’occupation du terrain. Bien que chacun soit propriétaire de sa parcelle, aucune clôture ne sépare les habitations. À la barre, les propriétaires des chiens ont assuré que les animaux n’étaient pas agressifs, une version contestée par le prévenu. Celui-ci affirme subir depuis plusieurs années la présence des chiens et évoque plusieurs attaques, dont une morsure subie par son fils lorsqu’il était enfant. Père de quatre enfants, il explique avoir constamment craint pour leur sécurité, notamment celle de sa plus jeune fille.

Reminder of the reglementation

Le parquet a souligné la « grande ignorance et irresponsabilité » des propriétaires des chiens concernant la réglementation applicable à cette race de « catégorie 1 », considérés comme potentiellement dangereux. Les propriétaires n’auraient notamment pas déclaré leurs animaux auprès des autorités compétentes, une démarche pourtant obligatoire quand on possède ce type de chien.

Après avoir rappelé ces obligations, le ministère public a condamné la cruauté des faits et la violence de la réaction du prévenu, jusqu’alors inconnu de la justice, estimant que d’autres recours existaient. Le parquet a requis six mois de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction de port d’arme, des réquisitions suivies par le tribunal. _DR

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/tribunal-excede-il-tire-au-fusil-a-pompe-sur-les-pitbulls-de-ses-voisines/