Covid-19 : Face à la recrudescence du nombre de cas, le Préfet appelle la population à la vigilance ! – Faxinfo

La situation sanitaire en Europe se dégrade actuellement avec la diffusion de plus en plus rapide du variant OMICRON. A Saint-Barthélemy et Saint-Martin, on constate une augmentation du nombre de cas sur la semaine dernière avec 45 cas positifs à Saint-Martin contre 13 la semaine précédente, et 28 contre 7 à Saint-Barthélemy. Même si les statistiques affichent un niveau réduit de présence du COVID, cette accélération de la circulation du virus appelle l’ensemble des habitants et des acteurs économiques du territoire à la prudence. Le Préfet, Serge Gouteyron appelle donc l’ensemble des personnes présentes sur nos îles à la prudence. Les fêtes de fin d’année, moment de rassemblement familial par excellence, doivent être l’objet d’une grande vigilance de la part de tous avec un respect renforcé des gestes barrières. Par ailleurs, suite à certains évènements non déclarés ou n’ayant pas respecté les engagements pris auprès des autorités, les services de la préfecture rappellent que l’ensemble des évènements publics ou des évènements exceptionnels organisés par des établissements recevant du public en dehors de leur fonctionnement classique doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une autorisation préfectorale. Afin d’accompagner la nécessaire mobilisation de tous, les services de la gendarmerie nationale renforceront les contrôles de vérification de ces déclarations. Enfin, pour les soirées du 24 et du 31 décembre 2021, la fermeture des bars et restaurants est maintenue à 2h du matin. En complément, un arrêté d’interdiction de vente d’alcool à emporter à partir de 20h et de consommation d’alcool sur la voie publique entre 20h et 6h du matin sera pris pour la soirée du 31 décembre. Les derniers taux de positivité constatés à Saint-Barthélemy (7,3%) et à Saint-Martin (3,4%) incitent à la plus grande prudence et au strict respect des consignes sanitaires. Si dans les tous prochains jours ces données se confirmaient, le Préfet ne manquera pas de prendre des mesures beaucoup plus restrictives. C’est pourquoi le Préfet en appelle au sens civique comme à la responsabilité de tous. 00Source: Faxinfo https://www.faxinfo.fr/en/covid-19-suite-a-la-recrudescence-du-nombre-de-cas-le-prefet-appelle-la-population-a-la-vigilance/