EDUCATION: Updates on the start of the school year with the Community | FAXINFO

La 3ème vice-présidente de la Collectivité, Dominique Démocrite Louisy, conviait la presse ce mercredi 4 septembre pour faire un point dans divers domaines liés à la rentrée 2024-2025.

“La rentrée scolaire est toujours un moment particulier riche en émotions et en défis, c’est l’occasion pour nous politiques de réaffirmer notre mission : offrir à chaque élève un environnement d’apprentissage dans lequel il pourra s’épanouir, grandir et réaliser son potentiel” déclarait la 3ème VP en présence du DGA Paul Dollin, du directeur de l’éducation Médhi Boucart et de José Carti, chef du département Qualité du Cadre de vie. Si des travaux de rénovation ont déjà eu lieu pendant les vacances d’été, les visites dans chaque école se poursuivent pour les équipes de la Collectivité afin de faire remonter les doléances des directions.

Effectifs scolaires

Dans les 7 écoles maternelles du territoire pour l’année 2024-2025, comptons 1257 élèves inscrits avec le plus grand nombre à l’école Siméone Trott (228 enfants). En primaire, soit dans les 8 écoles publiques, 2189 élèves sont inscrits avec une majorité de 376 à l’école Hervé Williams, ce qui porte à 3446 enfants inscrits dans le 1er degré avec un objectif clair pour la Collectivité : que chaque enfant puisse aller dans une école au plus près de sa maison avec le souhait de retrouver ces élèves dans les établissements du secondaire.

School transportation

Réduction importante de coût pour les parents, le prix du transport scolaire (13 lignes pour un coût annuel de plus d’1.2M€) qui passe à 70€ par an au lieu des 140€ habituels : “Ce montant forfaitaire incite les parents à inscrire les élèves pour contrer le fait de rentrer en stop ou en taxi non-déclaré”.

Purses

Avec 351 boursiers l’année dernière, l’aide à la mobilité (AME), co-financée par le fonds social européen à hauteur de 2.4M€, est reconduite dans sa forme précédente.

Activités périscolaires – Plan Mercredi

La Caisse Territoriale des OEuvres Scolaires (CTOS) accueille les enfants les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h à 9h, de 11h30 à 13h20 et de 16h à 17h ainsi que le mercredi de 8h à 16h. Les activités organisées par le CTOS sont variées : lecture, aide au devoir, activités manuelles et artistiques, jeux de société, danse chant, activités culturelles et ludiques. Les frais mensuels sont répartis en trois tranches selon les revenus du/des parent/s : 20€ pour un revenu entre 0 et 800€, 23€ entre 801 et 1500€, et 25€ par enfant pour un revenu au-delà de 1501€.

Infos : https://saint-martin.portail-familles.com

Travaux dans les établissements scolaires

Peinture, carrelage, bâtiment fissuré, plomberie, sanitaire : pendant les dernières vacances scolaires, 400 salles de classe furent réparées, ainsi que certaines cantines, bibliothèques et zones communes. Concernant les écoles du quartier de Grand-Case en prise à plusieurs grèves au printemps, les travaux sur les fondations des bâtiments ont du être suspendus mais la Collectivité s’engage à respecter le calendrier en reprenant les travaux aux prochaines vacances de la Toussaint. Les équipes sont actuellement sur le terrain pour poursuivre les travaux de finition.

Verdissement des écoles

Étalé sur 4 ans, le plan de verdissement concerne tout le territoire mais particulièrement les écoles avec cet objectif de ramener les arbres dans les zones d’établissements scolaires, comme avant. En comptant qu’il faut 5 à 5 ans pour qu’un arbre soit à maturité pour produire de l’ombre, la Collectivité se réjouit de la première tranche du plan de verdissement et lancera la seconde phase pendant les vacances de la Toussaint : “Nous visons surtout les parvis et entrées des écoles en concertation avec la direction des écoles, on doit sentir qu’on est devant un établissement public, ce n’est pas une lubie de notre part, il est important d’avoir des espaces où il y a des arbres et où il fait moins chaud, ainsi que des petits jardins pour éduquer les enfants à l’environnement et à leur apprendre à planter des légumes, c’est une volonté politique de reverdir les écoles pour le bien-être des enfants”.

Climatisation des salles de classes

Au vu de la problématique énergétique à Saint-Martin, des mesures d’économie d’énergie doivent aussi être mises en place en fonction de la limite de puissance de certains établissements qui ne peuvent accueillir plus de climatiseurs. La Collectivité entend donc explorer la piste de la climatisation solaire.

Démolition de la MJC de Sandy Ground

Dominique Démocrite Louisy et José Carti ont tenu à faire un point sur ce chantier afin de rassurer les parents : “Nous avons commencé les travaux de démolition pendant les vacances mais nous avons du arrêter pour des raisons techniques, à savoir des suspicions d’amiante sur certains éléments”. Bien qu’ayant traité le sujet avant le lancement des travaux, d’autres éléments suspectés de contenir de l’amiante ont été découverts pendant la première phase de démolition. Afin de garantir la sécurité de tous, le retrait des équipes et l’arrêt des travaux s’imposaient, avec une protection du site en attendant le traitement des éléments concernés. Il n’y aura pas de travaux pendant l’ouverture des écoles à proximité, ils reprendront aux prochaines vacances. _Vx

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/education-les-points-sur-la-rentree-avec-la-collectivite/