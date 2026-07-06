ENVIRONMENT: An eco-friendly cleanup organized in Orient Bay | FAXINFO

L’association Clean St Martin donne rendez-vous aux volontaires ce dimanche 5 juillet à 8 heures pour une nouvelle opération de nettoyage écocitoyen. Le point de rassemblement est fixé sur le parking sud de la Baie Orientale, au niveau du restaurant Le String.

Les participants auront pour mission de nettoyer la route des Salines afin de contribuer à la préservation de ce secteur naturel particulièrement fréquenté. L’association mettra à disposition les gants et les pinces de ramassage. Il est conseillé de venir muni d’un chapeau ou d’une casquette, d’une gourde d’eau et de crème solaire. Ouverte à tous, cette opération se veut à la fois conviviale et utile. Après l’effort, le réconfort, un rafraîchissement sera offert à l’issue du nettoyage. L’association espère mobiliser un large public pour réduire les déchets abandonnés dans la nature et sensibiliser chacun à la protection du littoral.

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/environnement-un-nettoyage-ecocitoyen-organise-a-la-baie-orientale/