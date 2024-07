Football: A shower of awards for the Pelicans Awards Gala | FAXINFO

La Ligue de Football de Saint-Martin a mis les petits plats dans les grands samedi dernier à l’hôtel Hommage à l’occasion du Gala des Pelicans Awards. Une cérémonie au cours de laquelle les meilleurs footballeurs et entraîneurs de l’île ont été récompensés à titre individuel, des catégories U13 à Séniors.

Trophées, distinctions individuelles, récompenses… samedi soir, les dirigeants de la Ligue ont souhaité mettre en valeur les joueurs, éducateurs et arbitres pour le bon travail réalisé sur la saison 2023-2024. Des U13 aux Séniors, de nombreux joueurs, joueuses et entraîneurs ont ainsi été nommés dans différentes catégories : meilleur coach, meilleur gardien, meilleur buteur et meilleur joueur.

Avant de débuter la remise des récompenses, Aristide Conner, le président de la Ligue, a souhaité féliciter l’excellent travail réalisé par les différents clubs parfois dans des conditions difficiles ! « Malgré les nombreux obstacles qui se sont trouvés sur notre chemin cette saison, nous sommes heureux de continuer à œuvrer pour le développement de notre si belle discipline », a-t-il souligné avant de rajouter « Tant sur le plan local, régional qu’à l’international, nous avons tous ici réussi à mettre Saint-Martin sous les projecteurs grâce au travail et l’implication de chacun. C’est pour cette raison que nous souhaitons vous remercier pour ce travail fantastique.

Il reste encore beaucoup de chemin, car nous souhaitons le mieux pour nos jeunes mais le travail déjà entrepris représente les fondations solides et cela est très encourageant pour les saisons à venir ».

La Ligue de Saint-Martin remercie vivement tous les clubs pour leur participation à cet évènement, faisant ainsi de cette soirée de fin de saison un rendez-vous dynamique et festif. _AF

The rewards

Category U13:

Meilleur coach : Loen Brown

(Risc Takers)

Meilleur gardien : Guilyan Gendrey (Junior Stars)

Meilleur buteur : Marcelin Merkevens (23 buts, Junior Stars)

Meilleur joueur : Laurencio Dormoy (St-Louis Stars)

Category U15:

Meilleur coach : Marcena Jasaron (Juventus)

Meilleur gardien : Lendsay Benjamin (Phoenicks)

Meilleur buteur : Jordan Laguerre

(16 buts, Juventus)

Meilleur joueur : Lendsay Benjamin (Phoenicks)

Category U17:

Meilleur coach : Yannick Bellechasse (Junior Stars)

Meilleur gardien : André Fleming (Phoenicks)

Meilleur buteur : Brenton Peters

(8 buts, Junior Stars)

Meilleur joueur : Adrien Jeremie (Junior Stars)

Category U20:

Meilleur coach : Glenn Graham (Attackers)

Meilleur gardien : Bryan Jahim (Attackers)

Meilleurs buteurs : Brenton Peters

et Adrien Jeremie (10 buts, Junior Stars)

Meilleur joueur : André Richardson (Junior Stars)

MVP : Romali Chillin (St-Louis Stars)

Catégorie U18-Séniors Féminines

Meilleur coach : Loïc Cayaci (Juventus)

Meilleure joueuse: Jennifer Sintes (Juventus)

Senior Category:

Meilleur coach : Henry Conner

(St-Louis Stars)

Meilleur gardien : Lake Ronald (Attackers)

Meilleur buteur : Yannick Bellechasse (17 buts, Junior Stars)

Meilleur joueur : Yannick Bellechasse (Junior Stars)



Catégorie meilleure école

of soccer : Junior Stars

Prix d’encouragement :

F.C. Flamingo

