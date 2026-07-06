HEALTH / Hospital: a new director expected on July 15 | FAXINFO

À l’occasion de son 2e point presse depuis sa prise de fonctions, un rendez-vous appelé à devenir régulier, le directeur général de l’ARS Guadeloupe et Îles du Nord, Philippe Luccioni-Michaux, a annoncé la nomination de Patrick Lambruschini à la direction du Louis Constant Fleming Hospital Center à compter du 15 juillet, après plusieurs mois d’instabilité et un récent conflit social.

Suite à la fiche de poste mise en ligne en mars dernier, quatorze candidatures avaient été reçues pour succéder à l’ancien directeur. Après une première sélection de cinq profils fin mai et plusieurs auditions, le choix de la commission de recrutement s’est porté unanimously sur Patrick Lambruschini, dont le parcours en Guyane et Guadeloupe, à Wallis-et-Futuna, Saint Pierre and Miquelon et Djibouti a convaincu les recruteurs. Le profil recherché était celui d’un dirigeant expérimenté, ayant déjà pris la tête d’un hôpital de plein exercice et rompu aux enjeux ultramarins.

Sa nomination intervient après deux semaines de tensions sociales and a protocol of agreement conclu entre la direction par intérim et les organisations syndicales, avec l’appui du directeur territorial de l’ARS, Paul Guibert, a permis d’apaiser la situation. “Nous avons franchi une étape”, a reconnu le DG de l’ARS, indiquant que les représentants du personnel demeuraient vigilants mais prêts à accorder leur confiance au futur directeur.

Pour l’ARS, les priorités sont désormais clairement identifiées : restaurer la confiance, améliorer la transparence, renforcer l’attractivité de l’hôpital et bâtir un véritable projet d’établissement. Le développement de la Mental Health, telemedecine, la modernisation de la pharmacie et des outils numériques, ainsi qu’un partenariat renforcé avec le CHU de Guadeloupe et les établissements privés, notamment pour désengorger les urgences, figurent parmi les chantiers à venir.

"Dans six mois, il faut donner le sentiment à la population qu’il y a une véritable transformation de cet hôpital. La volonté est là, mais nous avions d’abord besoin d’un pilote dans l’avion”, a conclu Philippe Luccioni-Michaux. _Vx

Réintégration du Dr Tchero : l’ARS applique la décision de justice

Interrogé sur la réintégration du surgeon orthopédiste, le directeur général de l’ARS a indiqué que la décision rendue par la justice portait sur la forme de la procédure et non sur le fond du dossier. Le juge ayant estimé qu’une procédure était irrégulière, le Centre national de gestion (CNG) a engagé les démarches nécessaires pour se conformer à cette décision. Le jugement sur le fond reste attendu. “Je n’ai pas à le commenter ou à le qualifier”, a-t-il conclu.

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/sante-hopital-un-nouveau-directeur-attendu-le-15-juillet/