LITERATURE: Release of volume 2 of the novel “Big Rock” by Robert Romney | FAXINFO

Professeur d’anglais puis inspecteur pédagogique régional d’anglais en Guadeloupe et représentant du Recteur de Saint-Martin et Saint-Barthélemy de 2007 à 2010, Robert Romney vient de publier la suite de son roman intitulé « Big Rock ».

Dans ce tome II de « Big Rock », l’auteur saint-martinois qui a été nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Officier des Palmes Académiques parvient à faire une savante fusion de sentiments et de réalisme sans fard aucun. Nous plongeons dans une profonde nostalgie d’antan empreinte d’innocence et d’émerveillement. Par contre, le lecteur avisé ne manquera pas de déceler les faits importants tels que le contraste entre le Saint-Martin idyllique de son enfance et le Saint-Martin actuel pris dans le tourbillon de la modernité. L’auteur épris de littérature anglaise nous transporte dans un monde qui rappelle celui du grand écrivain Irlandais James Joyce « A la recherche du temps perdu » dans la même veine que Marcel Proust. Il évoque un sentiment, une atmosphère, une communauté préservée de toute violence. A mesure que nous avançons dans l’histoire, le lecteur devient conscient de la dimension spirituelle de « Big Rock ». Robert Romney plaide pour une île qui a confiance en elle, pour une île sachant accueillir les nouveaux arrivants, soucieuse de préserver sa personnalité et fidèle à ses racines. « Big Rock » a vécu, mais qu’en est-il de la fierté, du « fighting spirit » des ancêtres qui ont dû quitter leur île pour participer au creusement du canal de Panama, à la reconstruction de l’Amérique du New Deal, et travailler à Curaçao et Aruba dans le pétrole sans oublier dans la canne à sucre à Saint-Domingue. La suite du roman « Big Rock » de Robert Romney est déjà disponible à la Librairie des Iles à Concordia au prix de 17€. Bonne lecture à vous ! _AF

