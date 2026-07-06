LOCAL LIFE: Inauguration of the inclusive park “Mahalia Viotty” | FAXINFO

Lundi 29 juin, le président Louis Mussington, la 2e vice-présidente Bernadette Davis et la famille Viotty ont inauguré ce parc adapté aux enfants présentant des troubles du spectre autistique. Nommé en l’honneur de Mahalia Viotty, jeune Saint-Martinoise neurodivergente décédée en 2023, ce nouvel espace situé sur le front de mer de Marigot est ouvert au public depuis déjà plusieurs semaines.

Entièrement sécurisé et conçu pour être accessible aux enfants, qu’ils soient ou non en situation de handicap, ce projet, lancé il y a un an, répond à une demande formulée par les riverains et s’inscrit dans un projet plus large de réaménagement du front de mer de Marigot. Réalisé pour un montant de 150.000 euros et doté de portillons d’accès, le parc comprend des jeux favorisant la motricité et la stimulation sensorielle, un revêtement amortissant, un kiosque en bois et un espace vert.

Le président de la Collectivité s’est dit « fier » d’avoir rempli cette mission qui « perpétue le vivre-ensemble cher à cette mandature », et a ajouté qu’un second parc devrait ouvrir à Galisbay d’ici la fin du mois d’août.

Émue, Maud Viotty, maman de Mahalia, a retracé le parcours de sa fille, diagnostiquée sur le spectre autistique seulement à son entrée au collège, à une époque où les ressources pour les enfants en situation de handicap étaient encore très limitées sur l’île. « L’inclusion n’est pas un idéal mais une responsabilité », a-t-elle finalement conclu. Aujourd’hui, des structures comme le SESSAD (service d’éducation spécialisée et de soins à domicile), l’IME (institut médico-éducatif) ou le CMP (centre médico-psychologique) accompagnent les enfants en situation de handicap à Saint-Martin. Plusieurs associations sont également engagées dans ce domaine, notamment Coralita, OVE Caraïbes, qui gère la maison d’accueil spécialisée (MAS) de Saint-Martin et a longtemps travaillé en partenariat avec l’association Tournesol, ainsi que Handynamique, organisatrice d’événements sportifs et culturels favorisant les interactions entre enfants en situation de handicap et enfants valides

_DR

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/vie-locale-inauguration-du-parc-inclusif-mahalia-viotty/