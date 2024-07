Painting: MAGiali exhibits at 978 Sanctorum until July 31 | FAXINFO

Magali Crecel, alias M.A.Giali, est une artiste peintre d’origine martiniquaise dont les toiles colorées chargées de vie et d’émotions sont exposées au 978 Sanctorum à Rambaud.

Infirmière de formation, M.A.Giali a vécu plus de 30 ans en région parisienne pour ensuite s’installer sur la merveilleuse île de Saint-Martin après la naissance de sa fille : « La lumière de cette île m’a prise au cœur et c’est tout naturellement que j’ai eu envie de peindre ». En 2021, cette femme passionnée d’art, de dessins et de peinture, décide de prendre le pinceau qui, depuis, l’accompagne au quotidien : « Il n’y a pas un jour qui passe sans que je peigne ». Complètement autodidacte, M.A.Giali laisse parler ses émotions et parvient naturellement à les transmettre dans ses œuvres, authentiques. Admiratrice de grands noms de la peinture comme Klimt, Le Douanier Rousseau, Modigliani ou Dali, l’artiste locale avoue avoir un faible pour l’art figuratif : « Je construis mes œuvres plus comme un film que comme un dessin, et j’aime surenchérir sur la couleur ». Cette opulence de pigments est devenue la marque de fabrique de M.A.Giali, telle une signature pour un monde rassurant et heureux. C’est d’ailleurs toujours dans un esprit joyeux que la peintre travaille : « Mon but est de créer de la magie et de partager cette magie avec mes semblables ». Pour goûter un peu à ce bonheur, l’exposition ‘’Au fil des rencontres, les couleurs resteront’’ constituée essentiellement de portraits est visible jusqu’au 31 juillet 2024 au 978 Sanctorum. L’artiste tient à remercier Angèle Dormoy et son mari pour cette mise en lumière. _Vx

Infos : Instagram – emmagiali.painting

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/peinture-m-a-giali-expose-au-978-sanctorum-jusquau-31-juillet/