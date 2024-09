REWARD / Unprecedented: 9 territorial police officers decorated by the prefect | FAXINFO

Ce mercredi 25 septembre 2024 est un jour mémorable pour le territoire de Saint-Martin, neuf agents de la police territoriale se sont vus remettre pour la première fois la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement par le préfet délégué des Îles de Nord, Vincent Berton.

C’est avec une vive émotion que les sept agents présents ont acceuilli cette récompense, qui marque leur courage d’avoir porté secours à une ou plusieurs personnes en danger de mort dans l’exercice de leur fonction, au péril de leur propre vie.

Lors de ce moment unique et fondateur dans l’histoire de la police territoriale de Saint-Martin, le préfet Vincent Berton a tenu à saluer la bravoure, l’altruisme et le professionnalisme de ces agents : “Avec cette distinction, vous entrez dans la chevalerie de ceux (…) qui sont prêts à verser le prix du sang au service de la nation et des Saint-Martinois”.

Les 9 agents de la police territoriale récipiendaires de la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement

Brigadier-chef principal Patrick Paines

En repos le 14 février 2023, il est témoin d’une agression avec vol dans Marigot sur une femme. Il intervient immédiatement et se lance à la poursuite de l’agresseur. Patrick Paines parvient à l’intercepter et procède à son interpellation malgré une vive résistance de la part de l’individu avant de le remettre aux gendarmes pour qu’il soit placé en garde à vue.

Brigadier-chef Jean Landefort

Brigadier-chef Jean Baly

Gardien-brigadier Eric Francis (*)

Gardien-brigadier Enguerran Theodore (*)

(*) absent lors de la cérémonie en raison d’une formation en Guadeloupe

Le 30 juin 2024 alors qu’ils assuraient la sécurisation d’une manifestation sportive, ils entendent une alerte radio de leurs collègues. Connaissant parfaitement les rues de Marigot, ils repèrent rapidement l’individu signalé et se lancent à sa poursuite. Au cours de celle-ci, ils constatent que l’individu est armé et l’interpellent, non sans mal, malgré la dangerosité de la situation.

Brigadier-chef principal Edward Glascow

Brigadier-chef Ernest Minville

Brigadier-chef Martin Adams

Gardien-brigadier Erika Daniel

Le 30 juin 2024, l’équipe des 4 agents intervient pour prêter main forte à la gendarmerie lors d’une course-poursuite impliquant un véhicule avec 4 individus à bord refusant d’obtempérer. Pendant que 2 policiers territoriaux mettent immédiatement en place un dispositif pour intercepter deux hommes potentiellement dangereux et armés qui ont pris la fuite à pied, les deux autres agents se lancent à leur poursuite. Grâce à leur intervention, les deux individus ont pu être interpellés. Au cours de cette opération, le brigadier-chef Glasgow s’est blessé aux genoux et le gardien-brigadier Daniel à la cheville.

Félicitations à eux pour cette distinction méritée. _Vx

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/recompense-inedit-9-policiers-territoriaux-decores-par-le-prefet/