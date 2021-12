SOLIDARITE : Les plus démunis fêteront Noël grâce à Alefpa Le Manteau – Faxinfo

Ce jeudi 23 décembre, l’association Alefpa Le Manteau célèbrera Noël avec les personnes en difficulté pour lesquelles elle apporte un soutien au quotidien. Les chefs pâtissiers de l’hôtel La Samanna ont souhaité offrir la traditionnelle bûche de Noël. La collectivité a également fait un don de 30 cadeaux qui seront offerts aux enfants ; le Rotary sera aussi présent pour distribuer des cadeaux. Alefpa Le Manteau offrira pour sa part un bon d’achat de 30 euros à dépenser dans un supermarché de la partie française. Depuis le passage d’Irma, l’association observe une affluence grandissante du public en besoin, une tendance qui s’accélère depuis le début de la crise sanitaire. Les personnes éprouvent de plus en plus de difficulté à survivre financièrement et accumulent les dettes ; dans la plupart des cas, le loyer est leur plus grosse dépense. Elles viennent ainsi au Manteau solliciter une aide alimentaire. Chaque jour, une quarantaine de repas sont préparés au sein de l’association et distribués et autant de colis comprenant une aide alimentaire et quelques produits hygiéniques, sont distribués chaque semaine. Globalement, l’association vient en aide à environ 200 familles par mois. (soualigapost.com) 00Source: Faxinfo https://www.faxinfo.fr/en/solidarite-les-plus-demunis-feteront-noel-grace-a-alefpa-le-manteau/