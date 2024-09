TOURISM: SXM and Curaçao in a cross-promotion initiative | FAXINFO

L’Office de Tourisme de Saint-Martin a récemment entamé une collaboration stratégique avec Curaçao, mettant en avant la diversité de l’offre touristique de Saint-Martin auprès des professionnels et des résidents locaux de l’île voisine.

Cette initiative, dirigée par Grégoire Dumel et Narissa Page, avec la participation de Jacqueline Louis du Bureau du Tourisme de Sint Maarten, a permis de renforcer les liens entre ces deux destinations caribéennes. Au cours de cet engagement, huit des principales agences de voyage de Curaçao, dont Mau Asam Travel, BuLaFo, Work To Live Traveling, Maduro Travel, At Travel Exclusive, A1 Travel, Satyam Holidays and Tours, et Ready 2 Go Travel, ont été consultées. Ces rencontres ont offert une plateforme pour discuter des tendances du voyage, échanger des idées et explorer des opportunités de collaboration. Les connaissances et l’expertise partagées par ces agences joueront un rôle crucial dans la promotion de la Friendly Island. Interviews radio avec Dolfijn FM, participation au vibrant Kaya Kaya Festival, la visite a également inclus des discussions productives avec des représentants de l’Office de Tourisme de Curaçao. Ces échanges ont servi de tremplin pour partager des connaissances et des expériences, approfondissant la compréhension des produits touristiques de chaque destination. Cette collaboration devrait renforcer les partenariats et apporter des bénéfices mutuels tant pour SXM que pour Curaçao. _Vx

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/tourisme-sxm-et-curacao-dans-une-initiative-de-promotion-croisee/