Public meeting of Parliament regarding several topics. | SMN NEWS

PHILIPSBURG:--- The House of Parliament will sit in a Public meeting on Monday May 16, 2022. The Public meeting is scheduled for 11.00 hrs. in the General Assembly Chamber of the House at Wilhelminastraat #1 in Philipsburg. The Minister of Finance will be present.

The agenda points are:

1. Incoming documents

2. Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de inkomstenbelasting, de Landsverordening op de loonbelasting, de Landsverordening op de winstbelasting, de Logeergastenbelastingverordening, de Verhuurautobelastingverordening, de Motorrijtuigenbelastingverordening en de Overdrachtsbelastingverordening in verband met de vestiging van een kantoor van de Wereldbank in Sint Maarten (IS/443/2021-2022 d.d. 12 januari ...



