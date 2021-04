15,210 dosis llegaron | THE DAILY HERALD

PHILIPSBURG—El viernes 9 de abril, 13 cajas que contenían 15,210 dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech COVID-19 llegaron al país en un vuelo de KLM desde Holanda. Esta cantidad puede vacunar a 7.605 personas.

El Servicio de Prevención Colectiva (CPS) del Ministerio de Salud Pública, Desarrollo Social (Ministerio VSA) y el Equipo de Gestión de Vacunación (VMT) están instando al público a registrarse para una vacuna lo antes posible debido al brote sin precedentes que está teniendo lugar. lugar en la isla de Curazao.

Curazao está viendo en promedio más de 100 nuevos casos positivos de COVID-19 cada día. El domingo hubo 4.768 casos activos; 129 personas están hospitalizadas, 44 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La comunidad de Curazao está siendo afectada por la variante británica del virus COVID-19. Los virus mutan todo el tiempo, y la variante del Reino Unido es mucho más contagiosa, lo que significa que más personas en la comunidad pueden infectarse con el virus y esto puede tener serias implicaciones para los ancianos, así como para las personas con afecciones subyacentes que aún no han sido vacunadas.

La variante del Reino Unido ya está en circulación en la isla. La principal amenaza para el país es que más personas se enfermarán y eso significa que más personas terminarán en el hospital, ejerciendo presión sobre las instalaciones de salud pública del país y más personas morirán.

Un brote de la variante del Reino Unido en el país también tendrá un impacto negativo en la economía nacional que, a su vez, también afectará a la fuerza laboral en lo que respecta al empleo.

Las vacunas son una herramienta fundamental en la lucha contra el virus COVID-19 y existen claros beneficios para la salud pública y para salvar vidas una vez que se vacuna.

Los Países Bajos decidieron combinar el tercer y cuarto lote de Pfizer, lo que permitiría a CPS y VMT ampliar la administración de la vacuna COVID-19 a los miembros de la comunidad que se han registrado debido a la grave situación de salud pública en Curazao.

Sint Maarten ya ha recibido otros dos lotes de la vacuna desde febrero por valor de 15.210 dosis.

Se recuerda a los miembros de la comunidad que se registren para recibir la vacuna COVID-19.

El registro se puede realizar a través del formulario de registro en línea que está disponible en inglés, español y criollo, y se puede encontrar a través de este enlace: https://forms.sintmaartengov.org/form.aspx?v=OGtn05kNmb

Los servicios de asistencia comunitaria de Cole Bay y Dutch Quarter están equipados actualmente para proporcionar información y pueden ayudar con el registro en el momento. Están abiertos de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. de lunes a viernes. Debe traer una forma de identificación cuando visite el servicio de asistencia.

Por último, el "Formulario de registro de vacunas COVID" en papel se puede recoger en varios lugares, incluido CPS en el edificio Vineyard Office Park, la División de Asuntos Laborales en el Centro de Servicios Públicos de Simpson Bay en Simpson Bay, consultorios médicos, el Gobierno Edificio de Administración y farmacias selectas.

Si tiene un amigo, padre, vecino o pariente que pueda necesitar ayuda con el registro, transporte o apoyo emocional, haga su parte. Si necesita ayuda con el proceso de registro, su cita o desea obtener más información sobre la campaña de vacunación, también puede llamar a CPS al 914 o al correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Las organizaciones que deseen informar a su personal sobre la vacuna y el programa de vacunación Covid-19 a través de una sesión de información pueden enviar un correo electrónico a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sint Maarten, protegidos juntos.

