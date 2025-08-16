…CAZADORES DE HURACANES DE LA RESERVA DE LA FUERZA AÉREA ENCUENTRAN ERIN ES AHORA UN HURACÁN CATASTRÓFICO DE CATEGORÍA 5… | THE DAILY HERALD

Huracán Erin Ciclón Tropical Actualización

Centro Nacional de Huracanes del SNM Miami FL AL052025

1120 AM AST sábado 16 de agosto de 2025

Informes de un avión Cazahuracán de la Reserva de la Fuerza Aérea indican que Erin se ha convertido en un huracán de Categoría 5 en la Escala de Viento de Huracanes Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos cerca de 160 mph (255 km/h). La presión mínima ha caído a cerca de 917 mb (27.08 pulgadas).

UBICACIÓN…19.7N 62.8W

ALREDEDOR DE 105 MI…170 KM N DE ANGUILLA

VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS…160 MPH…255 KM/H

MOVIMIENTO ACTUAL…O O 280 GRADOS A 17 MPH…28 KM/H

PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA…917 MB…27.08 PULGADAS

