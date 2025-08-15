..ERIN INTENSIFICÁNDOSE A MEDIDA QUE SE ACERCA A SU APROXIMACIÓN MÁS CERCANA AL NORTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO… | THE DAILY HERALD

Huracán Erin Advertencia Intermedia Número 18A

Centro Nacional de Huracanes del SNM Miami FL AL052025

800 PM AST viernes 15 de agosto de 2025

RESUMEN DE 800 PM AST…0000 UTC…INFORMACIÓN

———————————————-

UBICACIÓN…19.4N 58.5W

ALREDEDOR DE 310 MI…500 KM ENE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO DEL NORTE

VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS…85 MPH…140 KM/H

MOVIMIENTO ACTUAL…WNW O 290 GRADOS A 17 MPH…28 KM/H

PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA…982 MB…29.00 PULGADAS

VIGILANCIAS Y AVISOS

——————–

CAMBIOS CON ESTA ADVERTENCIA:

El Servicio Meteorológico de Antigua/Barbuda ha descontinuado la

Vigilancia de Tormenta Tropical para la isla de Barbuda.

RESUMEN DE VIGILANCIAS Y AVISOS EN EFECTO:

Una Vigilancia de Tormenta Tropical está en efecto para…

* Anguilla

* St. Martin y St. Barthelemy

* Saba y St. Eustatius

* Sint Maarten

Una Vigilancia de Tormenta Tropical significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia, en este caso durante las próximas 24 horas.

Intereses en otro lugar en las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, así como en las Turcas y Caicos y las Bahamas sureste deben monitorear el progreso de Erin.

Para información de la tormenta específica en su área, por favor monitoree los productos emitidos por su servicio meteorológico nacional.

DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS

———————-

A las 800 PM AST (0000 UTC), el centro del Huracán Erin se localizó cerca de la latitud 19.4 Norte, longitud 58.5 Oeste. Erin se está moviendo hacia el oeste-noroeste cerca de 17 mph (28 km/h). Se espera que este movimiento continúe hasta el fin de semana con una disminución gradual en la velocidad de avance. En la trayectoria del pronóstico, el centro de Erin es probable que se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana.

Datos de un avión Cazahuracán de la NOAA indican que los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 85 mph (140 km/h) con ráfagas más altas. Se espera un fortalecimiento constante a rápido durante los próximos días, y se pronostica que Erin se convierta en un huracán mayor durante el fin de semana. Tanto el avión Cazahuracán de la NOAA como el avión Cazahuracán de la Reserva de la Fuerza Aérea están investigando Erin esta noche.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia fuera hasta 25 millas (35 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 115 millas (185 km).

La presión central mínima estimada de datos de sondas de Cazador de Huracanes de la NOAA es 982 mb (29.00 pulgadas).

PELIGROS AFECTANDO TIERRA

———————-

LLUVIA: Se espera que las bandas exteriores de Erin produzcan áreas de fuertes lluvias esta noche hasta el domingo a través de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Se esperan totales de lluvia de 2 a 4 pulgadas, con totales aislados de 6 pulgadas.Esta lluvia puede conducir a inundaciones repentinas e urbanas aisladas y localmente considerables, junto con deslizamientos de tierra o deslizamientos de tierra.

VIENTO: Las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia a primera hora del sábado.

OLEAJE: Marejadas generadas por Erin comenzarán a afectar porciones de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico para este fin de semana, y probablemente se propagarán al Atlántico occidental a principios de la próxima semana. Estas marejadas sonpr opensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida. Por favor consulte los productos de su oficina de pronóstico del tiempo local.

Pronosticador Papin

*** Este producto ha sido procesado automáticamente utilizando un programa de traducción y puede contener omisiones y errores. El Servicio Nacional de Meteorología no puede garantizar la precisión del texto convertido. De haber alguna duda, el texto en inglés es siempre la versión autorizada. ***

