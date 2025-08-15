…ERIN SE CONVIERTE EN EL PRIMER HURACÁN DE LA TEMPORADA DE 2025… | THE DAILY HERALD

…SE ESPERA QUE PASE CERCA O NORTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO EL SÁBADO…

Huracán Erin Advertencia Número 17

Centro Nacional de Huracanes del SNM Miami FL AL052025

1100 AM AST viernes 15 de agosto de 2025

RESUMEN DE 1100 AM AST…1500 UTC…INFORMACIÓN

———————————————–

UBICACIÓN…18.2N 56.1W

ALREDEDOR DE 460 MI…740 KM E DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO DEL NORTE

VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS…75 MPH…120 KM/H

MOVIMIENTO ACTUAL…WNW O 290 GRADOS A 18 MPH…30 KM/H

PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA…996 MB…29.42 PULGADAS

VIGILANCIAS Y AVISOS

——————–

CAMBIOS CON ESTA ADVERTENCIA:

Ninguno.

RESUMEN DE VIGILANCIAS Y AVISOS EN EFECTO:

Una Vigilancia de Tormenta Tropical está en efecto para…

* Anguilla y Barbuda

* St. Martin y St. Barthelemy

* Saba y St. Eustatius

* Sint Maarten

Una Vigilancia de Tormenta Tropical significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de 48 horas.

Intereses en otro lugar en las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico deben monitorear el progreso de Erin.

Para información de la tormenta específica en su área, por favor monitoree los productos emitidos por su servicio meteorológico nacional.

DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS

———————-

A las 1100 AM AST (1500 UTC), el centro del Huracán Erin se localizó cerca de la latitud 18.2 Norte, longitud 56.1 Oeste. Erin se está moviendo hacia el oeste-noroeste cerca de 18 mph (30 km/h). Se espera que este movimiento continúe hasta el fin de semana. En la trayectoria del pronóstico, el cen-tro de Erin es probable que se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el fin de semana.

Informes del avión Cazahuracán de la NOAA y de la Reserva de la Fuerza Aérea indican que los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 75 mph (120 km/h) con ráfagas más altas. Se espera un fortalecimiento constante a rápido durante los próximos dos a tres días, y se pronostica que Erin se convierta en un huracán mayor durante el fin de semana.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia fuera hasta 25 millas (35 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 115 millas (185 km) princi-palmente al norte del centro.

La última presión central mínima informada por la NOAA y los aviones Cazador de Huracanes de la Fuerza Aérea es 996 mb (29.42 pulgadas).

PELIGROS AFECTANDO TIERRA

———————-

LLUVIA: Se espera que las bandas exteriores de Erin produzcan áreas de fuertes lluvias esta noche hasta el domingo a través de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Se es-peran totales de lluvia de 2 a 4 pulgadas, con totales aislados de 6 pulgadas. Esta lluvia puede con-ducir a inundaciones repentinas e urbanas aisladas y localmente considerables, junto con de-slizamientos de tierra o deslizamientos de tierra.

Para una representación completa del pronóstico de lluvia e

inundaciones repentinas asociadas con Erin, por favor vea el Gráfico

de Lluvia Total de Tormentas del Servicio Nacional de Meteorología,

disponible en hurricanes.gov/graphics_at5.shtml?rainqpf

VIENTO: Las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del

área de vigilancia a primera hora del sábado.

OLEAJE: Marejadas generadas por Erin comenzarán a afectar porciones de

las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico

para este fin de semana, y probablemente se propagarán al Atlántico

occidental la próxima semana.Estas marejadas son propensas a causar

condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida. Por

favor consulte los productos de su oficina de pronóstico del tiempo

local.

Pronosticador Beven

*** Este producto ha sido procesado automáticamente utilizando un programa de traducción y puede contener omisiones y errores. El Servicio Nacional de Meteorología no puede garantizar la precisión del texto convertido. De haber alguna duda, el texto en inglés es siempre la versión autorizada. ***

Source: The Daily Herald https://www.thedailyherald.sx/islands/erin-se-convierte-en-el-primer-huracan-de-la-temporada-de-2025