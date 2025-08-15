…ERIN SE ESTÁ VOLVIENDO MEJOR ORGANIZADO Y SE ESPERA QUE SE CONVIERTA EN UN HURACÁN MÁS TARDE HOY… | THE DAILY HERALD

Tormenta Tropical Erin Advertencia Intermedia Número 16A

Centro Nacional de Huracanes del SNM Miami FL AL052025

800 AM AST viernes 15 de agosto de 2025

RESUMEN DE 800 AM AST…1200 UTC…INFORMACIÓN

UBICACIÓN…18.1N 55.2W

ALREDEDOR DE 520 MI…835 KM E DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO DEL NORTE

VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS…70 MPH…110 KM/H

MOVIMIENTO ACTUAL…WNW O 285 GRADOS A 17 MPH…28 KM/H

PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA…998 MB…29.47 PULGADAS

VIGILANCIAS Y AVISOS

CAMBIOS CON ESTA ADVERTENCIA:

Ninguno.

RESUMEN DE VIGILANCIAS Y AVISOS EN EFECTO:

Una Vigilancia de Tormenta Tropical está en efecto para…

* Anguilla y Barbuda

* St. Martin y St. Barthelemy

* Saba y St. Eustatius

* Sint Maarten

Una Vigilancia de Tormenta Tropical significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de 48 horas.

Intereses en otro lugar en las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico deben monitorear el progreso de Erin.

Para información de la tormenta específica en su área, por favor monitoree los productos emitidos por su servicio meteorológico nacional.

DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS

A las 800 AM AST (1200 UTC), el centro de la Tormenta Tropical Erin se localizó cerca de la latitud 18.1

Norte, longitud 55.2 Oeste. Erin se está moviendo hacia el oeste-noroeste cerca de 17 mph (28 km/h). Se espera que este movimiento continúe hasta el fin de semana. En la trayectoria del pronóstico, el centro de Erin es probable que se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte du-rante el fin de semana.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 70 mph (110 km/h) con ráfagas más altas. Se espera un fortalecimiento constante durante los próximos días y se pronostica que Erin se convierta en un huracán más tarde hoy, y podría convertirse en un huracán mayor para este fin de semana.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 90 millas (150 km) princi-palmente al noreste del centro.

La última presión central mínima estimada de datos de aviones Cazahuracanes de la NOAA es 998 mb (29.47 pulgadas).

PELIGROS AFECTANDO TIERRA

LLUVIA: Se espera que la Tormenta Tropical Erin produzca áreas de fuertes lluvias que comienzan el viernes por la noche y continúen hasta el fin de semana a través de las Islas de Sotavento más al norte, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas Británicas, así como el sur y el este de Puerto Rico. Se esperan totales de lluvia de 2 a 4 pulgadas, con totales aislados de 6 pulgadas. Esta lluvia puede conducir a inundaciones repentinas e urbanas aisladas, junto con deslizamientos de tierra o de-slizamientos de tierra.

VIENTO: Las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia a primera hora del sábado.

OLEAJE: Marejadas generadas por Erin comenzarán a afectar porciones de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico para este fin de semana, y probablemente se propagarán al At-lántico occidental la próxima semana. Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida. Por favor consulte los productos de su oficina de pronóstico del tiempo local.

Pronosticador Beven

*** Este producto ha sido procesado automáticamente utilizando un programa de traducción y puede contener omisiones y errores. El Servicio Nacional de Meteorología no puede garantizar la precisión del texto convertido. De haber alguna duda, el texto en inglés es siempre la versión autorizada. ***

Source: The Daily Herald https://www.thedailyherald.sx/islands/erin-se-esta-volviendo-mejor-organizado-y-se-espera-que-se-convierta-en-un-huracan-mas-tarde-hoy