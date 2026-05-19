Interrupciones de tráfico en varios distritos debido a obras de reparación de carreteras asfaltadas | THE DAILY HERALD

Lunes, 18 de mayo de 2026 – El Ministerio de Vivienda Pública, Ordenación del Territorio, Medio Ambiente e Infraestructura (VROMI) informa al público en general que las obras de reparación de carreteras asfaltadas continuarán el martes 19 y el miércoles 20 de mayo de 2026 en varios distritos de la isla.

El martes 19 de mayo de 2026 se prevén interrupciones de tráfico en las siguientes vías:

• Carretera A.T. Illidge
• Urbanización Madame
• Mount William Hill
• Barrio Holandés
• Frontera de Belvedere
• Bishop Hill

El miércoles 20 de mayo de 2026 se prevén interrupciones de tráfico en las siguientes vías:
• Colina de Cole Bay
• Enlace Uno
• Carretera Octavious Richardson
• Carretera Little Bay
• Zona de Kerksteeg en Philipsburg

Se realizarán obras viales diariamente entre las 7:30 a. m. y la 1:30 p. m. Las actividades de trabajo continuarán a lo largo de las carreteras mencionadas durante los períodos de trabajo programados.

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Los conductores podrán seguir utilizando las carreteras afectadas bajo la supervisión del personal del Ministerio en el lugar. Sin embargo, se recomienda a los conductores que extremen las precauciones, respeten todas las señales de tránsito y prevean tiempo adicional para su viaje al transitar por las zonas afectadas.

Para facilitar la circulación y reducir la congestión, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternativas, entre ellas:
• Por la carretera Brouwers y la carretera Bush hacia Philipsburg
• Por la carretera Bush, la carretera Brouwers y la carretera Arlet Peterson/Old Cake House hacia Cole Bay, Simpson Bay y Marigot

Las obras se realizan como parte de los esfuerzos continuos del Ministerio para mejorar las condiciones de las carreteras y aumentar la seguridad de todos los usuarios.

Resumen de información clave:
* Fechas: Martes 19 y miércoles 20 de mayo de 2026
* Horario: De 7:30 a. m. a 1:30 p. m. diariamente
* Ubicaciones el martes: A.T. Illidge Road, Madame Estate, Mount William Hill, Dutch Quarter, Belvedere Border y Bishop Hill
* Ubicaciones el miércoles: Cole Bay Hill, Link One, Octavious Richardson Road, Little Bay Road y área de Kerksteeg en Philipsburg
* Impacto en el tráfico: Se esperan interrupciones parciales del tráfico en las áreas mencionadas. Las carreteras permanecen accesibles con la supervisión de la administración del tráfico.

* Rutas alternativas: Por Brouwers Road, Bush Road y Arlet Peterson Road/Old Cake House Road
* Recordatorio: Se insta a los conductores a manejar con precaución y seguir todas las indicaciones de tránsito.

El Ministerio de VROMI se disculpa por cualquier inconveniente que esto pueda causar y agradece la paciencia y cooperación del público durante la ejecución de estas y todas las obras de reparación en curso. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
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Source: The Daily Herald https://www.thedailyherald.sx/islands/interrupciones-de-trafico-en-varios-distritos-debido-a-obras-de-reparacion-de-carreteras-asfaltadas

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