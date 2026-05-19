Interrupciones de tráfico en varios distritos debido a obras de reparación de carreteras asfaltadas | THE DAILY HERALD

Lunes, 18 de mayo de 2026 – El Ministerio de Vivienda Pública, Ordenación del Territorio, Medio Ambiente e Infraestructura (VROMI) informa al público en general que las obras de reparación de carreteras asfaltadas continuarán el martes 19 y el miércoles 20 de mayo de 2026 en varios distritos de la isla.

El martes 19 de mayo de 2026 se prevén interrupciones de tráfico en las siguientes vías:

• Carretera A.T. Illidge

• Urbanización Madame

• Mount William Hill

• Barrio Holandés

• Frontera de Belvedere

• Bishop Hill

El miércoles 20 de mayo de 2026 se prevén interrupciones de tráfico en las siguientes vías:

• Colina de Cole Bay

• Enlace Uno

• Carretera Octavious Richardson

• Carretera Little Bay

• Zona de Kerksteeg en Philipsburg

Se realizarán obras viales diariamente entre las 7:30 a. m. y la 1:30 p. m. Las actividades de trabajo continuarán a lo largo de las carreteras mencionadas durante los períodos de trabajo programados.

Los conductores podrán seguir utilizando las carreteras afectadas bajo la supervisión del personal del Ministerio en el lugar. Sin embargo, se recomienda a los conductores que extremen las precauciones, respeten todas las señales de tránsito y prevean tiempo adicional para su viaje al transitar por las zonas afectadas.

Para facilitar la circulación y reducir la congestión, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternativas, entre ellas:

• Por la carretera Brouwers y la carretera Bush hacia Philipsburg

• Por la carretera Bush, la carretera Brouwers y la carretera Arlet Peterson/Old Cake House hacia Cole Bay, Simpson Bay y Marigot

Las obras se realizan como parte de los esfuerzos continuos del Ministerio para mejorar las condiciones de las carreteras y aumentar la seguridad de todos los usuarios.

Resumen de información clave:

* Fechas: Martes 19 y miércoles 20 de mayo de 2026

* Horario: De 7:30 a. m. a 1:30 p. m. diariamente

* Ubicaciones el martes: A.T. Illidge Road, Madame Estate, Mount William Hill, Dutch Quarter, Belvedere Border y Bishop Hill

* Ubicaciones el miércoles: Cole Bay Hill, Link One, Octavious Richardson Road, Little Bay Road y área de Kerksteeg en Philipsburg

* Impacto en el tráfico: Se esperan interrupciones parciales del tráfico en las áreas mencionadas. Las carreteras permanecen accesibles con la supervisión de la administración del tráfico.

* Rutas alternativas: Por Brouwers Road, Bush Road y Arlet Peterson Road/Old Cake House Road

* Recordatorio: Se insta a los conductores a manejar con precaución y seguir todas las indicaciones de tránsito.

El Ministerio de VROMI se disculpa por cualquier inconveniente que esto pueda causar y agradece la paciencia y cooperación del público durante la ejecución de estas y todas las obras de reparación en curso. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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Source: The Daily Herald https://www.thedailyherald.sx/islands/interrupciones-de-trafico-en-varios-distritos-debido-a-obras-de-reparacion-de-carreteras-asfaltadas