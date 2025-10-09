…JERRY ESPERABA ESTAR CERCA DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO DEL NORTE MÁS TARDE HOY… | THE DAILY HERALD

…AVISO DE TORMENTA TROPICAL EMITIDO PARA BARBUDA…

Tormenta Tropical Jerry Advertencia Número 9

Centro Nacional de Huracanes del SNM Miami FL AL102025

1100 AM AST jueves 09 de octubre de 2025

RESUMEN DE 1100 AM AST…1500 UTC…INFORMACIÓN

———————————————–

UBICACIÓN…15.9N 59.1W

ALREDEDOR DE 310 MI…495 KM ESE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO DEL NORTE

VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS…65 MPH…100 KM/H

MOVIMIENTO ACTUAL…NO O 285 GRADOS A 18 MPH…30 KM/H

PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA…999 MB…29.50 PULGADAS

VIGILANCIAS Y AVISOS

——————–

CAMBIOS CON ESTA ADVERTENCIA:

El gobierno de Antigua y Barbuda ha emitido un Aviso de Tormenta Tropical para Barbuda.

RESUMEN DE VIGILANCIAS Y AVISOS EN EFECTO:

Un Aviso de Tormenta Tropical está en efecto para…

* Barbuda

Una Vigilancia de Tormenta Tropical está en efecto para…

* Antigua, Anguilla, St. Kitts, Nevis y Montserrat

* St. Barthelemy y St. Martin

* Sint Maarten

* Saba y St. Eustatius

* Guadeloupe y las islas adyacentes

Un Aviso de Tormenta Tropical significa que se esperan condiciones de tormenta tropical en algún lu-gar dentro del área de aviso, en este caso dentro de 12 horas.

Una Vigilancia de Tormenta Tropical significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de 48 horas.

Intereses en otros lugares en las Islas de Sotavento del norte y las Islas Vírgenes Británicas y de los Estados Unidos deben monitorear el progreso de Jerry.

Para información de tormentas específica en su área, por favor monitoree los productos emitidos por su servicio meteorológico nacional.

DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS

———————-

A las 1100 AM AST (1500 UTC), el centro de la Tormenta Tropical Jerry se localizó cerca de la latitud 15.9 Norte, longitud 59.1 Oeste. Jerry se está moviendo hacia el oeste-noroeste cerca de 18 mph (30 km/h). Se espera un giro hacia el noroeste a última hora de hoy, seguido de un movimiento ligera-mente más lento hacia el norte el viernes y el sábado. En la trayectoria del pronóstico, se espera que el centro de Jerry pase cerca o al noreste de las Islas de Sotavento del norte más tarde hoy y esta no-che.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 65 mph (100 km/h) con ráfagas más altas. Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días, y Jerry podría convertirse en un huracán a última hora del viernes o el sábado.

Vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 175 millas (280 km) desde el centro.

La presión central mínima estimada es de 999 mb (29.50 pulgadas).

PELIGROS AFECTANDO TIERRA

———————-

VIENTO: Se esperan condiciones de tormenta tropical en Barbuda a última hora de hoy y esta noche. Las condiciones de tormenta tropical son posibles en porciones de las Islas de Sotavento del norte dentro del área de vigilancia más tarde hoy hasta el viernes.

LLUVIA: Hasta el viernes, de 2 a 4 pulgadas de lluvia con máximos totales de tormenta local de 6 pul-gadas a través de las Islas Sotavento y Vírgenes.Esta lluvia trae un riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas y en terreno empinado. Para porciones de Puerto Rico, la humedad asociada con Jerry combinada con efectos orográficos locales puede resultar en hasta de 2 a 4 pulga-das de lluvia, con 6 pulgadas aisladas posibles.

OLEAJE: Marejadas generadas por Jerry están comenzando a alcanzar las Islas de Sotavento y Bar-lovento.Estas marejadas se propagarán hacia el oeste hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico esta noche, luego hacia el resto de las Antillas Mayores durante los próximos dos días. Estas marejadas son pro-pensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida. Por favor consulte los productos de su oficina del tiempo local.

ronosticador Cangialosi

*** Este producto ha sido procesado automáticamente utilizando un programa de traducción y puede

contener omisiones y errores. El Servicio Nacional de Meteorología no puede garantizar la precisión del texto convertido. De haber alguna duda, el texto en inglés es siempre la versión autorizada. ***

Source: The Daily Herald https://www.thedailyherald.sx/islands/jerry-esperaba-estar-cerca-de-las-islas-de-sotavento-del-norte-mas-tarde-hoy-3