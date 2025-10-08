…JERRY UN POCO MÁS FUERTE… | THE DAILY HERALD

…ESPERADO QUE PASE MUY CERCA DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO DEL NORTE A FINALES DEL JUEVES Y EL JUEVES POR LA NOCHE…

Tormenta Tropical Jerry Advertencia Número 5

Centro Nacional de Huracanes del SNM Miami FL AL102025

1100 AM AST miércoles 08 de octubre de 2025

RESUMEN DE 1100 AM AST…1500 UTC…INFORMACIÓN

———————————————–

UBICACIÓN…13.9N 52.7W

ALREDEDOR DE 750 MI…1210 KM ESE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO DEL NORTE

VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS…60 MPH…95 KM/H

MOVIMIENTO ACTUAL…NO O 290 GRADOS A 23 MPH…37 KM/H

PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA…1003 MB…29.62 PULGADAS

VIGILANCIAS Y AVISOS

——————–

CAMBIOS CON ESTA ADVERTENCIA:

Ninguno.

RESUMEN DE VIGILANCIAS Y AVISOS EN EFECTO:

Una Vigilancia de Tormenta Tropical está en efecto para…

* Antigua, Barbuda, y Anguilla

* St. Kitts, Nevis, y Montserrat

* St. Barthelemy y St. Martin

* Sint Maarten

* Saba y St. Eustatius

* Guadeloupe y las islas adyacentes

Intereses en otros lugares en las Islas de Sotavento del norte y las Islas Vírgenes Británicas y de los Estados Unidos deben monitorear el progreso de Jerry.

Para información de la tormenta específica para su área, por favor monitoree los productos emitidos por su servicio meteorológico nacional.

DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS

———————-

A las 1100 AM AST (1500 UTC), el centro de la Tormenta Tropical Jerry se localizó cerca de la latitud

13.9 Norte, longitud 52.7 Oeste. Jerry se está moviendo hacia el oeste-noroeste cerca de 23 mph (37 km/h), y se espera que este movimiento general continúe hasta la primera hora del jueves. Se espera un giro hacia el noroeste y luego el norte a una velocidad de avance más lenta a última hora del jue-ves hasta el sábado. En la trayectoria del pronóstico, se espera que el centro de Jerry pase cerca o al noreste de las Islas de Sotavento del norte a última hora del jueves y el jueves por la noche.

Datos de un avión Cazahuracán de la NOAA indican que los vientos máximos sostenidos han aumen-tado a cerca de 60 mph (95 km/h) con ráfagas más altas. Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días, y Jerry podría convertirse en un huracán para el fin de semana.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 125 millas (205 km) desde el centro.

La presión central mínima estimada es de 1003 mb (29.62 pulgadas).

PELIGROS AFECTANDO TIERRA

———————-

VIENTO: Las condiciones de tormenta tropical son posibles en porciones de las Islas de Sotavento del norte dentro del área de vigilancia a última hora del jueves hasta el viernes.

LLUVIA: El jueves hasta principios del viernes, se esperan de 2 a 4 pulgadas de lluvia con máximos to-tales de tormenta local de 6 pulgadas a través de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos desde el jueves hasta el sábado por la mañana debido a Jer-ry.Esta lluvia trae un riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas de terreno empinado.

OLEAJE: Se espera que las marejadas generadas por Jerry alcancen las Islas de Barlovento y Sotavento el jueves, luego se propaguen hacia el oeste hacia las Antillas Mayores el viernes.Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida. Por favor con-sulte los productos de su oficina del tiempo local.

Pronosticador Berg

*** Este producto ha sido procesado automáticamente utilizando un programa de traducción y puede contener omisiones y errores. El Servicio Nacional de Meteorología no puede garantizar la precisión del texto convertido. De haber alguna duda, el texto en inglés es siempre la versión autorizada. ***

Source: The Daily Herald https://www.thedailyherald.sx/islands/jerry-un-poco-mas-fuerte-2