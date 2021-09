…LA DEPRESION TROPICAL SE FORTALECE A TORMENTA TROPICAL SAM, LA 18VA TORMENTA NOMBRADA DE LA TEMPORADA… | THE DAILY HERALD

...NOW FORECAST TO BECOME A HURRICANE TOMORROW... Tropical Storm Sam Advisory Number 4 NWS National Hurricane Center Miami FL AL182021 1100 AM AST Thu Sep 23 2021 SUMMARY OF 1100 AM AST...1500 UTC...INFORMATION ----------------------------------------------- LOCATION...10.9N 38.1W ABOUT 1745 MI...2805 KM ESE OF THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS MAXIMUM...