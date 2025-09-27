Naturalización despues de 10 en vez de 5 años | THE DAILY HERALD

WILLEMSTAD–El gobierno holandés quiere duplicar el requisito mínimo de residencia para la naturalización de cinco a diez años consecutivos de residencia legal dentro del Reino de los Países Bajos. La propuesta, presentada por el Secretario de Estado de Justicia y Seguridad Arno Rutte (VVD), fue aprobada por el Consejo de Ministros el viernes para ser publicada para consulta pública.

La medida se aplicaría en todo el Reino, lo que significa no solo en los Países Bajos europeos, sino también en Curazao, Aruba, Sint Maarten y los municipios especiales de Bonaire, San Eustaquio y Saba.

Además del período de residencia más largo, los solicitantes aún tendrían que demostrar suficiente integración en la sociedad holandesa. Según el gobierno, la extensión tiene como objetivo garantizar que la nacionalidad holandesa solo se otorgue a personas que hayan construido un vínculo genuino y duradero con el Reino.

“Al extender el período de naturalización de cinco a diez años, nos aseguramos de que las personas tengan una conexión más fuerte con nuestro Reino y estén verdaderamente bien integradas antes de convertirse en ciudadanos holandeses”, dijo Rutte.

El proyecto de ley ahora entrará en una fase de consulta pública de dos meses, durante la cual cualquiera podrá dar su opinión. Las respuestas recopiladas se tomarán en cuenta antes de que la propuesta sea presentada al Consejo de Estado y posteriormente debatida en la “Tweede Kamer” (Cámara de Representantes de los Países Bajos).

Source: The Daily Herald https://www.thedailyherald.sx/islands/naturalizacion-despues-de-10-en-vez-de-5-anos