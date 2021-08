Tormenta Tropical Grace Advertencia Numero 8 500 AM AST domingo 15 de agosto de 2021 | THE DAILY HERALD

...DISORGANIZED GRACE CONTINUES MOVING WEST-NORTHWESTWARD OVER THE NORTHEASTERN CARIBBEAN SEA... NWS National Hurricane Center Miami FL AL072021 SUMMARY OF 800 AM AST...1200 UTC...INFORMATION ---------------------------------------------- LOCATION...17.1N 65.4W ABOUT 55 MI...90 KM SW OF ST. CROIX ABOUT 100 MI...160 KM SSE OF SAN JUAN PUERTO RICO MAXIMUM SUSTAINED...