Air Caraïbes: no connection between Paris and Sint Maarten | FAXINFO

Le 28 août dernier, le député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Frantz Gumbs, adressait un courrier à Christine Ourmières-Widener, Présidente d’Air Caraibes, suite à la décision de la compagnie aérienne de finalement annuler la desserte entre les aéroports de Paris Orly et de Princess Juliana St. Maarten.

“Lors de notre entretien à l’Assemblée nationale au mois d’avril, nous avons eu un long échange sur les objectifs de la compagnie et sur sa volonté d’asseoir son ancrage dans la zone Caraibes et d’offrir ce qu’il y a de mieux pour les habitants et leur territoire” écrit l’homme politique. À l’occasion de la conférence de presse avec LADOM le 29 avril dernier, Air Caraïbes annonçait officiellement la reprise de cette ligne transatlantique pour la fin de l’année 2024 déclarant l’attachement de la compagnie à “ce joyau cosmopolite des Caraibes”, comme le rappelle Frantz Gumbs dans sa missive. Ce dernier exprime son “incompréhension” et sa “déception quant à cette suppression” : “Je pense particulièrement aux clients qui se trouvent pris au dépourvu et qui sont automatiquement positionnés sur un vol à escale qu’ils n’ont pas choisi”. Le député de SBH et de SXM conclut son courrier en invitant la compagnie à rouvrir le dialogue : “Je sais l’engagement d’Air Caraibes pour une meilleur continuité territoriale dans les Outre-mer ; il convient, me semble-t-il, de lever cette incertitude et d’apporter des éléments d’explications quant à cette nouvelle situation”. À suivre… _Vx

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/air-caraibes-pas-de-liaison-entre-paris-et-sint-maarten/