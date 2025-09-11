AWARD / Soualiga College: a republican ceremony to honor the winners | FAXINFO

Le Soualiga college à la Savane s’apprête à célébrer ses anciens élèves de 3e lors d’une cérémonie républicaine de remise des diplômes, le mardi 16 septembre à 17h30. Un rendez-vous solennel qui réunira élèves, familles et communauté éducative autour des valeurs de mérite et de réussite scolaire.

Ils sont 96 à avoir décroché le Diplôme national du brevet (DNB), qu’il s’agisse de la série générale ou de la série professionnelle, et 10 à avoir obtenu le Certificat de formation générale (CFG). Tous seront mis à l’honneur, avec une attention particulière portée aux élèves ayant obtenu une mention, de “assez bien” à “très bien avec félicitations du jury”.

La cérémonie, qui se déroulera dans l’enceinte du collège, débutera par les interventions prévues des autorités locales invitées pour l’occasion par le principal Benjamin Mora. Suivra la remise des diplômes, organisée en plusieurs temps : d’abord les lauréats du CFG, puis ceux du DNB professionnel, avant de conclure avec les élèves de la série générale. Ce moment fort vise à saluer les efforts accomplis par chacun et à encourager les jeunes à poursuivre leur parcours avec confiance. _Vx

