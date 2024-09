Blue Week 2024: a nod to the Paris Olympic Games | FAXINFO

Du 29 septembre au 5 octobre prochain, la nouvelle édition de la Semaine Bleue proposera un panel d’activités diverses et variées aux séniors du territoire. En cette année de Jeux Olympiques, le thème du sport sera mis en avant pour ravir la belle génération.

Créée en 1951 pour récolter des fonds en soutien aux personnes âgées démunies, la Semaine Bleue a eu bien des noms au fil des années, devenant dans les années 90 un moment dédié aux retraités et personnes âgées. Cette semaine vise à sensibiliser le public à leur contribution à la société et à leurs difficultés, avec le slogan « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire ». Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et des personnes âgées, la Collectivité de Saint-Martin et sa Délégation Solidarité, Santé et Familles, ont élaboré un programme d’activités pour les séniors du territoire durant la Semaine Bleue 2024 qui a pour slogan “Bouger ensemble pour entretenir la flamme”. La semaine commencera par un évènement intergénérationnel, culturel et artisanal, le dimanche 29 septembre à QO. La cérémonie d’ouverture de la Semaine Bleue aura lieu le lundi 30 septembre en matinée, à l’EHPAD Bethany Home. Au cours de la semaine, des sorties, des journées de détente, d’activités sportives et d’information seront organisées et un «Bal Gran Moun» clôturera le programme, de quoi ravir les troisième et quatrième générations de Saint-Martin. _Vx

