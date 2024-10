CYCLONIC SEASON: Behind the scenes at the prefecture | FAXINFO

En période cyclonique, le préfet délégué Vincent Berton orchestre une réunion hebdomadaire avec tous les acteurs concernés pour faire le point sur la situation.Y participent entre autres les collectivités de SXM et SBH, les forces de l’ordre, les pompiers, les Forces Armées aux Antilles, ainsi que certains services de l’État. La réunion commence par un briefing de Météo France, qui annonce un début de mois d’octobre 2024 calme, tout en surveillant de près les dépressions tropicales en formation. Viennent ensuite l’état des lieux des besoins pour les deux îles et l’avancement des dossiers en cours.

La Belle Créole

Le propriétaire a réagi à la mise en demeure en lançant les travaux de nettoyage. L’association Sandy Ground on the Move a été mandatée pour retirer les matériaux susceptibles de brûler ou de s’envoler. L’accès à la route privée de cette friche hôtelière, considérée par le préfet comme l’une des plus dangereuses de SXM, sera prochainement bloqué par une chaîne cadenassée.

Bateaux de Plaisance

Hors d’Usage (BPHU)

Sur 24 navires en infraction, 7 ont été déchus de leur propriété. Une 2ème vague de mises en demeure pour 10 navires est en cours, et une 3ème suivra fin octobre. Avec deux entreprises guadeloupéennes ayant répondu au marché de destruction des épaves, Vincent Berton a émis le souhait qu’il soit attribué localement, visant l’obtention de l’ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) pour la société VERDE SXM afin qu’elle puisse traiter les déchets. Plus d’infos sur www.faxinfo.fr _Vx

Semaine de la résilience

Dans le cadre de la Journée Nationale de la Résilience le 13 octobre prochain, plusieurs actions se tiendront sur le territoire afin de sensibiliser le grand public et le milieu scolaire face aux risques majeurs.

Mercredi 9 et vendredi 11 octobre de 8h à 12h – Local des Compagnons Bâtisseurs à Quartier d’Orléans : Ateliers collectifs – fabrication de protections cycloniques, initiation au bricolage.

Mercredi 9 octobre de 10h30 à 12h – Parking de Grand-Case avec les sapeurs-pompiers : Exercice de démonstration de sauvetage avec la grande échelle.

Vendredi 11 octobre de 10h à 12h – Lycée professionnel Danielle Jeffry : Séance d’information et d’échange sur la résilience pour les scolaires avec des intervenants experts.

Samedi 12 octobre de 10h à 12h – Quai maritime du Marigot : Exercice de sauvetage en mer avec la participation des partenaires, stands d’information.

