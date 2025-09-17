En tournée dans les Îles du Nord, le recteur de la région académique de Guadeloupe, Gabriele Fioni, était à Saint-Martin vendredi dernier. Trois mois après sa prise de fonction, il a consacré sa matinée au Moho Engraved Rock College, à Quartier d’Orléans, où la construction du futur college 600 must be livrée en mars 2026.

Accueilli par la directrice Leela Hanson, le recteur a visité plusieurs classes en compagnie de Muriel Colminne, directrice académique adjointe, et de l’inspectrice Fanny Giausseran. La responsable d’établissement a notamment insisté sur le besoin d’un infirmier à temps complet, tout en saluant les efforts des équipes pédagogiques qui assurent la continuité malgré des conditions parfois difficiles.

Face aux collégiens, Gabriele Fioni a pris le temps d’échanger, racontant son parcours et rappelant que “le monde de demain, c’est vous qui allez le bâtir”. L’occasion de souligner l’importance de l’éducation et de l’investissement personnel pour transformer son environnement.

Le recteur a mis en avant la nécessité de “venir sur le terrain” afin de mieux cerner la réalité des établissements. Il a salué la mobilisation du personnel éducatif dans ce secteur au contexte socio-économique sensible, insistant sur la mission de l’Éducation nationale : donner une chance à tous et accompagner élèves comme enseignants.

Il a aussi rappelé que Saint-Martin bénéficie de moyens proportionnellement plus importants qu’en métropole, avec davantage d’enseignants par élève, mais que la baisse générale des effectifs oblige à une gestion fine des ouvertures et fermetures de classes.

Le recteur a ensuite rencontré le président Louis Mussington pour un échange sur les priorités éducatives locales, avant de se rendre au chantier du futur collège 900 à la Savane. _Vx

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/education-le-tour-cycliste-sinvite-dans-les-classes-2/