EUROPEAN FUNDS in SAINT-MARTIN: Postponement of the closing date of the 4 FEDER calls for projects | FAXINFO

La Collectivité de Saint-Martin, organisme intermédiaire gestionnaire de la priorité 1 du Programme opérationnel Saint-Martin FEDER 2021-2027, informe les porteurs de projet du report de la date de clôture des 4 appels à projets au 10 juin 2024. D’un montant cumulé de 8 millions d’euros, ces appels à projets permettront aux projets retenus sur le territoire d’être soutenus par une subvention de l’Union européenne.

Ces 4 appels à projets ont été ouverts sur la plateforme E-Synergie le lundi 22 janvier 2024 :

1) Support for innovation and strengthening the competitiveness of companies in the building and construction sector (€2 million);

2) Development of digital uses in businesses to strengthen competitiveness (€1 million);

3) Promotion of the destination and development of activities and services enabling the attractiveness of the destination of Saint-Martin (€1,5 million);

4) Upgrading of tourist accommodation (€3,5 million)

Calls for projects are published on:

• Le site internet l’Europe s’engage à Saint-Martin :

• Le site internet de la Collectivité de Saint-Martin :

http://www.com-saint-martin.fr

These 4 calls for projects specify the procedures for submitting grant application files, providing information on the eligibility of beneficiaries, projects, expenses, as well as the selection criteria for operations. You will also find the list of mandatory documents to provide.

Les porteurs de projets pourront déposer leur dossier sur la plateforme E-synergie jusqu’au 10 juin 2024. Ils pourront être accompagnés dans la procédure de dépôt de leur demande, par les agents du service FEDER de la Collectivité, en envoyant un email à l’adresse suivante :

fondseuropeens@com-saint-martin.fr

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/fonds-europeens-a-saint-martin-report-de-la-date-de-cloture-des-4-appels-a-projets-feder/