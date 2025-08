EVENT / Mad Events electrifies Saint-Martin with the first Amare & Sunset Festival | FAXINFO

Un vent nouveau souffle sur la scène musicale de Saint-Martin.

Les 9 et 10 août, le tout premier Amare & Sunset Festival investit deux lieux d’exception pour une célébration immersive, sensorielle et résolument élégante. Imaginé par Mad Events in collaboration with the label Amare, cet événement inédit promet deux jours de musique électronique raffinée, entre coucher de soleil et sable chaud, techno cinématographique et house groovy.

This is Mimosa Sky Lounge, rooftop prestigieux de Maho Reef, que débutera cette parenthèse étoilée. Le samedi 9 août dès 20h, les festivaliers sont invités à vivre une soirée exclusive dans une ambiance chic et prestigieuse. En tête d’affiche, le Français Camille Luciani, nouvelle figure de la techno mélodique, livrera un set inspiré de son projet IOMA, mêlant émotion, art visuel et puissance sonore dans une ambiance all black & tons naturels.

Le dimanche 10 août, dès midi, le festival descend sur le sable de Kalatua Beach à Mullet Bay pour une beach party mémorable. Sur scène et en exclusivité, Joris Delacroix, figure emblématique de l’électro française, fera vibrer la plage avec ses titres cultes comme fallin ou Do it again. Le line-up mêlera têtes d’affiche internationales et artistes caribéens avec un live du duo gréco-italien Terella, le DJ et producteur dominicain Oscar Rodriguez, la Martiniquaise Nina Mona et Swann Decamme, DJ et fondateur du label Curiosity Music, mais aussi une belle sélection de DJs locaux pour accompagner cette journée placée sous le signe de la house sensuelle et de la techno de pointe.

Le village de créateurs ouvrira ses stands dès le déjeuner, et les amateurs de bonne cuisine se régaleront du menu spécial du chef Gil Dumoulin. Arriver tôt permettra de savourer pleinement l’expérience, et de s’immerger dans cette atmosphère “bohemian chic”, pensée pour durer jusqu’au coucher du soleil. Une invitation à vivre le dimanche autrement, en célébrant la musique, le style et la douceur de vivre caribéenne. Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur Sparta.

VIP Reservations: +590 690 76 01 53

Info: @madevents.sxm

