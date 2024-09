GENDARMERIE: Lieutenant-Colonel Hugues Loyez Takes Command | FAXINFO

Le mercredi 4 septembre dernier, la cérémonie de prise de commandement du Lieutenant-colonel Hugues Loyez en tant que Commandant de la Gendarmerie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin s’est déroulée à la Pointe Baby à Oyster Pond.

L’évènement s’est tenu en présence du préfet délégué Vincent Berton, du Général Lionel Lavergne, du député SBH-SXM Frantz Gumbs, du 1er vice-président de la Collectivité Alain Richardson, des représentants des Gouverneurs d’Anguilla et de Sint-Maarten, ainsi que des membres du SDIS, de la société civile, de l’éducation nationale et de l’association des anciens combattants de Saint-Martin. Lors de cette cérémonie, plusieurs décorations ont également été remises à des gendarmes pour honorer leur courage et leur dévouement pour la sécurité des habitants, dans l’exercice de leur fonction. Le capitaine Deneufgermain, officier adjoint commandement, a reçu des mains du général Lavergne une citation à l’ordre du Régiment avec attribution de la médaille de la défense nationale or. Ce dernier avait commandé sous le feu le 21 décembre 2021 à Sandy Ground où des gendarmes avaient fait l’objet d’un tir dans le cadre des violences urbaines. Sept militaires de l’escadron de gendarmerie mobile de Macon, en mission à SBH et SXM, ont aussi été décorés. Ils avaient été pris à partie par des individus qui avaient fait usage d’armes à feu, dans la nuit du 13 juillet et celle du 13 août à Sandy Ground. _Vx

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/gendarmerie-prise-de-commandement-du-lieutenant-colonel-hugues-loyez/