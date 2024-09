HERITAGE: Discovering Saint-Martin | FAXINFO

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2024, la Collectivité de Saint-Martin et sa Direction des Affaires Culturelles organisent des visites guidées sur les sites historiques de Saint-Martin, les samedi 21 et dimanche 22 septembre prochains.

Créées en 1984 sous le nom de “Journées Portes ouvertes des monuments historiques” par le ministère de la Culture, les Journées européennes du Patrimoine ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d’ouvertures exceptionnelles. À travers ces journées, vous pourrez ainsi suivre trois guides de renom : Christophe Henocq pour la visite des salines de Grand-Case (2 visites proposées le samedi matin), Louis Maccow sur la visite de la Guavaberry Colombier tradition (2 visites proposées en matinée le samedi et 2 autres le dimanche) et Mark Yokoyama, pour la Old House à Quartier d’Orléans (une visite unique le samedi en seconde partie de matinée). Les inscriptions se font de manière simple via le formulaire en ligne où vous trouverez également toutes les informations sur les horaires des visites (voir Infos), ou le QR code disponible sur l’affiche de l’évènement. _Vx

Infos et inscription : https://forms.gle/MaMFnWgnLw478pCC9

Lien raccourci : https://t.ly/tV_fA

