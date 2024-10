IEDOM report: figures for the year 2023 and the first quarter of 1 | FAXINFO

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) représenté par le nouveau directeur de l’IEDOM Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, François Groh, et le chargé d’études et d’établissements de crédit, Damion Gordon, présentait ce mardi 15 octobre le rapport annuel économique de Saint-Martin pour 2023 et le premier semestre de 2024.

En 2023, l’économie de Saint-Martin a montré des signes tangibles de redressement après les fortes turbulences causées par Irma en 2017 et la crise sanitaire en 2020/2021. La reprise entamée en 2022 s’est renforcée, grâce notamment au rebond significatif de l’activité touristique. Et la tendance se poursuit en 2023.

TOURISM

Moteur principal de la croissance à Saint-Martin, l’activité touristique continue de progresser en 2023. La fréquentation touristique de la partie française de l’île montre une nette reprise (+38,5 % sur un an) après des niveaux historiquement bas durant la crise sanitaire. Elle retrouve à 90 % son niveau de 2019 et à 79 % celui de 2016. L’offre d’hébergement locatif (ceux répertoriés sur les plateformes) grimpe à +15% alors que le nombre de nuitées baisse (-4%) : plus d’hébergements locatifs disponibles mais moins de réservations. La partie hollandaise, qui bénéficie d’infrastructures portuaires et aéroportuaires majeures, capte 94 % des touristes arrivant sur l’île et bénéficie d’une offre d’hébergements touristiques trois à quatre fois supérieure à celle de la partie française.

construction sector

Étroitement lié au développement économique et touristique de l’île, le secteur du BTP constitue, comme le tourisme, un secteur clé de l’économie saint-martinoise. Après le dynamisme impulsé par les travaux de reconstruction post-Irma, l’activité du secteur s’essouffle. Les effectifs salariés du BTP reculent de 1,3 % en glissement annuel et la consommation de ciment s’inscrit également en baisse de 20 %, après une forte augmentation l’année précédente. Comme en 2022, 122 permis de construire ont été accordés et l’encours des crédits à l’habitat recule. Pour autant, les chantiers publics stimulent l’activité du BTP (nouvelle cité administrative 38,8M€, collège 600 24M€).

TRANSPORT

Le secteur des transports poursuit son redressement en 2023 : le trafic maritime avec les îles voisines (Saint-Barthélemy et Anguille) progresse quasiment de moitié sur un an (+49,2 %), cette augmentation traduit aussi la difficulté de se loger sur l’île sœur et le choix de faire la navette entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La croisière, avec 1.324.368 croisiéristes débarqués sur l’île (en quasi-totalité du côté hollandais), retrouve à près de 80 % ses niveaux de 2019 et 2016. Quant aux arrivées aériennes, elles s’élèvent à 498.488 passagers (dont 103.198 à l’aéroport de Grand-Case, soit +5,2% contre +58,5% en2022), au-dessus du niveau post-Covid, mais encore en retrait par rapport à celui d’avant-Irma (635.610 passagers).

EMPLOYMENT

Depuis 2021, les indicateurs du marché de l’emploi s’améliorent, dans un contexte économique plus favorable. Les effectifs salariés du secteur privé retrouvent une dynamique à la hausse en 2023, enregistrant le nombre record de 7.629 salariés. À fin décembre 2023, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A diminue de nouveau (-9,3 % sur un an) pour atteindre 3.789 personnes, soit le niveau le plus bas depuis 2011. Toutefois, le taux de chômage, qui représente environ 30 % de la population active, demeure traditionnellement plus élevé que celui observé dans les autres départements français et le solde migratoire y est structurellement déficitaire. À l’image de la Guadeloupe, les départs d’une partie de la population jeune ou active, souvent diplômée, qui quitte l’île notamment pour la poursuite de ses études ou la recherche d’un emploi, ne sont pas suffisamment compensés par les arrivées. Cette tendance démographique, observée depuis plusieurs années, qui s’est accélérée après Irma, accroît naturellement la baisse et le vieillissement de la population saint-martinoise.

ACTIVITÉ BANCAIRE

Fin 2023, l’encours de crédits octroyés à la clientèle de Saint-Martin atteint 617,7 millions d’euros et affiche de nouveau une croissance soutenue sur un an (+15,3 % après +16% en 2022). Cette hausse est principalement portée par les crédits aux entreprises avec une accélération notable des crédits d’investissement (+42,6%). Toutefois, les crédits immobiliers et les crédits d’exploitation sont en retrait (respectivement -2,4 % et -12,3 %). Les crédits aux ménages enregistrent une augmentation de 11,3 %. Parmi eux, les crédits à l’habitat progressent moins rapidement (+11,3 %) et les crédits à la consommation maintiennent une croissance dynamique (+14,0 %). Cette tendance générale reflète la bonne reprise économique à Saint-Martin et la demande croissante de financements de la part tant des ménages que des entreprises.

Pour la première fois depuis la crise sanitaire, les actifs financiers sont stables à Saint- Martin et s’établissent à 559,5 millions d’euros (+0,3 million d’euros). Les placements liquides ou à court terme affichent une croissance soutenue de 53,7 %, tandis que les dépôts à vue se replient de 12,5 %, et que l’épargne à long terme est quasi-stable à +0,3 %. Les entreprises, principaux déposants dans les banques locales, voient leurs dépôts reculer (-2,4 %) pour la deuxième année consécutive. En parallèle, la collecte des actifs financiers auprès des ménages progresse plus lentement (+4 %) et l’encours des actifs financiers des « autres agents » diminue (-5,2 %).

PREMIER SEMESTRE DE 2024

TOURISM

Au 1er semestre 2024, le nombre de passagers arrivés sur l’île de Saint-Martin est supérieur de 2,3% par rapport au 1er semestre 2023, et de +22,1% par rapport à celui de 2019. En détail, les arrivées à l’aéroport de Grand-Case reculent de -2,6% par rapport à la même péiode en 2023, mais progresse de 3,5% à l’aéroport de Juliana. La partie néerlandaise, véritable « porte d’entrée » des touristes sur l’île, conserve un avantage déterminant lié à ses infrastructures d’accueil majeures, tandis que la partie française pâtit de son offre d’hébergements encore insuffisante et de stigmates du passage d’Irma encore visibles.

Particulièrement affectée par la pandémie, la croisière repart doucement. À Saint-Martin, cette dernière recule de 28,1% et reste marginale par rapport à Sint Maarten dont l’activité redémarre progressivement : entre janvier 2024 et juin 2024, 780.000 croisiéristes ont été accueillis, soit -22% par rapport au 1er semestre de 2019.

MARITIME TRAFFIC

Hausse de 8,1% avec Anguille par rapport à son niveau d’avant-crises et progression de 27,7% par rapport à 2023. Le trafic maritime avec Saint-Barthélemy est dynamique sur le premier semestre 2024, +11,8% par rapport à 2023, ces chiffres dépassent les niveaux de 2019.

construction sector

Les effets bénéfiques de la reconstruction post-Irma s’estompent peu à peu à Saint-Martin : la consommation de ciment progresse de 47% sur un an, malgré une inflation persistante et une forte concurrence sur les ventes avec la partie hollandaise. Les effectifs salariés du secteur se stabilisent, à 2/3 de leur pic de 2018-2019 pour la reconstruction.

HÔTELLERIE – RESTAURATION

Le marché du travail se dégrade (-4,6%), principalement dans le secteur de l’hôtellerie / restauration (-3,2% sur 3 mois, 1.437 salariés). Cependant, il reste en hausse sur un an (+2%).

ACTIVITÉ BANCAIRE (données provisoires au 30 juin 2024)

L’encours de crédits octroyés à la clientèle de Saint-Martin atteint 492,1 millions d’euros et affiche une baisse de 13% sur un an et de 22,1% sur trois mois. Avec 189,6M€, les ménages sont en hausse de 4% sur un an contre 281,6M€ pour les entreprises et une baisse de 23% sur un an. les entreprises sont les principaux bénéficiaires des crédits qui sont composés pour l’essentiel de crédits à l’habitat/immobilier et à l’investissement. Du côté des actifs financiers (dépôts), sont comptabilisés 532,7M€ soit une baisse de 4,5% sur un an et de 11,5% sur trois mois. Les ménages représentent 241,8M€ pour une hausse de 5% sur un an et les entreprises regroupent 251,4M€ soit une baisse de 13% sur un an.

PGE (Prêt Garanti par l’État)

Le dispositif a bénéficié à 356 entités saint-martinoises pour un montant total de 39M€, soit 8% de la totalité des PGE accordés en Guadeloupe et les îles du Nord. Le secteur du commerce est le principal bénéficiare, en nombre (27%) comme en montant (38%), suivi des hôtels/restaurants (18%). À fin juin 2023, 97% sont entrés en phase de remboursement. _Vx

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/rapport-iedom-les-chiffres-pour-lannee-2023-et-le-1er-trimestre-de-2024/