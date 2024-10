MICRO-ENTERPRISE: An information campaign organized by Adie from Monday October 7 to Friday October 11 | FAXINFO

A l’occasion du 15ème anniversaire de la micro-entreprise, l’ADIE Saint-Martin met en place une campagne d’information qui va s’étaler du lundi 7 au vendredi 11 octobre inclus sur l’ensemble du territoire.

Depuis sa création, le régime de la micro-entreprise a ouvert les portes de l’entrepreneuriat à plus de femmes, de jeunes et de personnes issues des milieux populaires, dans toutes les villes, les villages et les quartiers de France. Pour célébrer les 15 ans de ce régime et continuer à rendre la création d’entreprises accessibles à tous et toutes, l’Adie Saint-Martin a prévu de mettre en place plusieurs événements gratuits tout au long de la semaine prochaine dans différents quartiers du territoire. Depuis plusieurs années, l’Adie s’engage aux côtés des créateurs d’entreprises à Saint-Martin au travers de ses actions, et contribue à structurer l’économie locale en accompagnant ceux qui, malgré un accès limité aux ressources, choisissent de créer leur propre emploi. En 2023, sur les 224 entrepreneurs financés par l’Adie Saint-Martin, 88 ont choisi de se lancer sous le régime de la micro-entreprise.

Fort de ces constats, et pour répondre aux défis rencontrés par les micro-entrepreneurs, l’Adie a décidé de mettre en place plusieurs événements pour informer, soutenir et encourager ainsi les futurs créateurs de micro-entreprise sur l’île.

Le programme (ateliers tout savoir sur la micro-entreprise) :

Lundi 7 octobre à 9h à l’association « Les Mioches Carmont » à Sandy Ground

Mardi 8 octobre à 9h chez « SXM Nini Association » à Quartier d’Orléans

Vendredi 11 octobre de 8h à 12h : Portes Ouvertes « Café Créa » à l’agence Adie de Marigot. De 13h30 à 16h30 : Atelier « tout savoir sur la micro-entreprise » à Fore IDN à Marigot._AF

