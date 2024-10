MICRO-TROTTOIR: How are you adapting to the current high temperatures? | FAXINFO

Natacha (Commerçante)

« Je vous avoue que c’est difficile de supporter de telles chaleurs tous les jours. C’est l’une des premières années où il fait aussi chaud ! Pour l’instant, nous avons été épargnés par les cyclones. J’espère que ça va continuer de la sorte car avec ces températures enregistrées chez nous, les phénomènes cycloniques pourraient être encore plus violents. La température de l’eau avoisine les 30 degrés, voire plus. C’est beaucoup trop. Nous avons encore plus d’un mois à vivre sous cette chaleur étouffante. Il faut faire avec, pas le choix. En attendant, il est important de bien s’hydrater et d’éviter de rester sous ce soleil de plomb ».

Hugues (Gendarme)

« Déjà, je ne sors pas tous les matins sans ma flasque remplie d’eau fraîche ! Sinon, je m’efforce de ne pas subir mentalement cette chaleur au quotidien. J’étais encore il y a quelques semaines dans l’Hexagone. Or, je vois que ma famille et mes amis commencent à ressentir le froid chez eux. Donc, je ne vais pas me plaindre d’avoir chaud aux Antilles. Il faut juste éviter de pratiquer une activité sportive aux heures les plus chaudes de la journée et surtout penser à bien s’hydrater. Pour notre confort personnel, c’est toujours agréable de mettre la clim en route mais d’un autre côté, il faut penser aussi à préserver la planète ! »

Marion (Fonctionnaire)

« J’ai la chance de résider dans un appartement situé au dernier étage. Tous les jours, j’essaie de faire des courants d’air en ouvrant mes deux baies vitrées ainsi que mes deux grandes fenêtres. De fait, j’ai pris la décision de ne plus allumer le climatiseur. Cela se ressent sur ma facture d’électricité ! Sinon, comme tout le monde, je pense à bien m’hydrater tous les jours en buvant beaucoup d’eau. J’ai également un petit éventail que j’utilise au quotidien, y compris lors des réunions ! Depuis mon arrivée à Saint-Martin en mai dernier, j’ai souffert un peu du climat mais maintenant ça va mieux même si les températures de ces dernières semaines sont vraiment élevées ».

Interview by AF

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/micro-trottoir-comment-vous-adaptez-vous-aux-fortes-chaleurs-actuelles/