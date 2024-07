MOBILITY: LADOM and the Community, partners for two additional years | FAXINFO

Alain Richardson, 1er VP de la COM, et Saïd Ahamada, directeur général de l’Agence de l’Outre-Mer pour la Mobilité (LADOM) ont signé lundi dernier la nouvelle convention relative à l’aide à la formation professionnelle en mobilité nationale et internationale des demandeurs d’emploi de Saint-Martin.

Avec cette seconde convention, la Collectivité et LADOM poursuivent ce partenariat, spécifiquement pour les demandeurs d’emploi, sur deux ans avec un budget de 600 000€. Outre la qualification, la professionnalisation et l’accès à l’emploi, la politique de mobilité vise aussi une ouverture sur l’international au public de Saint-Martin afin d’acquérir compétence et expérience. LADOM s’engage à mettre en place des actions de formation qualifiantes ou certifiantes en mobilité, à prendre en charge les différents coûts et à œuvrer pour le retour des compétences grâce à un dispositif novateur qui devrait voir le jour en fin d’année. Désireux d’investir dans l’humain, le 1er VP, Alain Richardson, se félicite du renforcement de l’outil : “C’est un élément très important, Saint-Martin est un petit territoire, trop souvent, nos jeunes sont aidés à partir se former mais il n’y a pas les mêmes incitations pour revenir”. Saïd Ahamada, directeur général de LADOM qui maitrise nos spécifités territoriales, entend participer activement à cette boucle en aidant le territoire à grandir, pas le dépeupler. _Vx

Info: www.ladom.fr

