PINK OCTOBER / Photo exhibition: “If I had done self-examination regularly, despite my young age, I would surely have kept my breast” – Angèle | FAXINFO

L’équipe du centre social Up Rising dévoilait la semaine dernière à Quartier d’Orléans les 20 photographies tirées du shooting photo pour sensibiliser à l’autopalpation, organisé dans le cadre d’Octobre Rose.

12 modèles, dont un couple, ont posé devant l’objectif de Yasmino Louisy également connu sous son nom d’artiste “Yalography” pour conscientiser le plus grand nombre sur le dépistage précoce du cancer du sein. Détectée à temps, cette maladie se guérit dans 9 cas sur 10. Dans une salle superbement décorée pour l’occasion, l’équipe d’Up Rising dirigée par Laïla Freedom Agnès a choisi de laisser les visiteurs dévoiler chacune des œuvres alors recouvertes d’un papier de soie rose. Les 20 photographies, sélectionnées par les apprentis-modèles, sont aussi poignantes que percutantes. Comme certains des messages qui les accompagnent : “J’ai un proche qui a été touché par cette maladie et à partir de là, je me suis sentie concernée – Marie Claire”, “The matter concerns us – Sue Allen”, “An fanmi nou ka pwan swen a tété an nou! – Angéla et Gémie”. Avec bienveillance et professionnalisme, Yalography a guidé les modèles lors du shooting photo : “J’ai participé à cette initiative parce que ma belle-sœur a été touchée par le cancer du sein, j’ai voulu guider les modèles en restant toujours sur le geste de l’autopalpation, mais avec toutes leurs émotions”. Bravo à l’équipe et aux modèles pour ces clichés magnifiques qui contribuent pleinement à mettre en lumière l’importance vitale de l’autopalpation. _Vx

Evelyne : “Pour ma part, toutes les femmes devraient prêter une attention particulière à la santé de leur poitrine”

Durant l’été 2023 alors qu’elle est en métropole, Evelyne remarque quelque chose de bizarre au niveau de sa poitrine et se renseigne en ligne sur l’autopalpation. Durant le délai d’attente pour son rendez-vous médical, la jeune femme de 32 ans remarque une plaque rouge qui s’étale au niveau de son sein gauche et la formation d’une boule : “Je n’ai rien dit à personne, je ne voulais pas inquiéter ma mère qui était ici à Saint-Martin”. Seule face à ce combat contre la maladie, Evelyne suit les traitements, d’abord en métropole puis sur le territoire au centre hospitalier Louis Constant Fleming. Au bout d’un an, Evelyne a vaincu la maladie : “Je me devais de faire partie de ce shooting photo pour partager mon expérience et en hommage à ma maman”.

